Муж Куклиной о заявке сборной для ЦСП: «Мы никаких новых списков не видели и ничего не знаем. Никто не знает, даже спортсмены»

Муж и тренер Ларисы Куклиной заявил, что не знает о новых списках биатлонистов для ЦСП.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщал, что обновленный список сборной России поступил в Центр спортивной подготовки (ЦСП).

«Мы никаких новых списков не видели и ничего не знаем. Никто не знает, даже спортсмены», – сказал Михаил.

Ранее стало известно, что Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов лишились зарплатной ставки в команде.

По словам Губерниева, ЦСП готов увеличить квоту по зарплатам после новой заявки от Союза биатлонистов России (СБР).

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