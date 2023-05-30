Дмитрий Губерниев: «Обновленные списки сборников уже поступили в ЦСП. После волшебного телевизионного пенделя СБР все сделал»

Теги телевидение сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Анастасия Егорова Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил, что новые списки сборной России по биатлону поступили в ЦСП.

Ранее сообщалось, что Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов лишились зарплатной ставки в команде. Губерниев в эфире «Матч ТВ» заявлял, что Центр спортивной подготовки (ЦСП) готов увеличить квоту по зарплатам после новой заявки от Союза биатлонистов России (СБР).

«Обновленные списки сборников уже поступили в ЦСП. После волшебного телевизионного пенделя СБР все сделал. Вся официальная информация поступит завтра. Мы знаем, что в отношении целого ряда спортсменок все будет хорошо, но в отношении Анастасии Егоровой вопрос.

Поступила информация, что Виктор Майгуров говорит о позитивном ключе переговоров с ЦСП. И от лица всех российских биатлонистов, Виктор Викторович, низкий вам поклон. Вам и вашей команде. За по‑настоящему сделанную большую работу во имя российского биатлона. Биатлонисты, видимо, будут с зарплатой», – сказал Губерниев.

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3 комментария

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khinskiy
Но осадочек-то остался.
Просто в дальнейшем нужно внимательней следить за ручками Ростовцева и Брагина, когда они будут тасовать критерии.
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Игорь Мельников
Нормально так Губерниев постебал Майгурова и его команду😆
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Andrew Petrov
Губеру опять был сон!!!он спаситель биатлона и на трон посажен или на кол🤗вот тут он не уточняет пока...
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