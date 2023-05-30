Дмитрий Губерниев: «Обновленные списки сборников уже поступили в ЦСП. После волшебного телевизионного пенделя СБР все сделал»

Дмитрий Губерниев заявил, что новые списки сборной России по биатлону поступили в ЦСП.

Ранее сообщалось, что Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов лишились зарплатной ставки в команде. Губерниев в эфире «Матч ТВ» заявлял, что Центр спортивной подготовки (ЦСП) готов увеличить квоту по зарплатам после новой заявки от Союза биатлонистов России (СБР).

«Обновленные списки сборников уже поступили в ЦСП. После волшебного телевизионного пенделя СБР все сделал. Вся официальная информация поступит завтра. Мы знаем, что в отношении целого ряда спортсменок все будет хорошо, но в отношении Анастасии Егоровой вопрос.

Поступила информация, что Виктор Майгуров говорит о позитивном ключе переговоров с ЦСП. И от лица всех российских биатлонистов, Виктор Викторович, низкий вам поклон. Вам и вашей команде. За по‑настоящему сделанную большую работу во имя российского биатлона. Биатлонисты, видимо, будут с зарплатой», – сказал Губерниев.

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