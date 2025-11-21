  • Спортс
  • Латыпов о Кубке МЛКБ: «Призовые подогревают мотивацию. Чтобы заработать такую же сумму, нужно выиграть 13 гонок Кубка России»
2

Биатлонист Латыпов: призовые на Кубке МЛКБ подогревают мотивацию.

Трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов высказался о Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Соревнования пройдут 22-23 ноября в Ханты-Мансийске. За победы в гонках предусмотрено по 1 млн рублей.

– Некоторые биатлонисты называют Кубок МЛКБ одним из главных в сезоне. Что он для тебя значит?

– Хорошие соревнования, прекрасно организованные. На Кубке МЛКБ самые высокие призовые в сезоне. Может быть, поэтому многие называют его одним из главных стартов. Действительно, здесь хорошее материальное поощрение. Для начала сезона это очень круто. Для меня на данном старте стоит много задач: вкатиться в сезон, показать хороший результат. Готовлюсь, чтобы выступить достойно. Если я выхожу на старт, то стараюсь побеждать.

– Почувствовал ли в предыдущие сезоны, что ребята на этом старте злее, более заряжены, учитывая приличную сумму на кону?

– Наверное, такое есть. Призовые в любом случае подогревают мотивацию. За этот старт можно решить многие вещи. Простая математика: чтобы заработать такую же сумму, нужно выиграть 13 гонок Кубка России. Поэтому, думаю, у спортсменов мотивация хлещет.

– Общался с представителями разных зимних видов спорта. Практически все говорят, что ведущие спортсмены, которые показывали хорошие результаты на международных стартах, после отстранения потеряли в сезонном заработке. Как в биатлоне видишь ситуацию?

– Так же. На международной арене призовые больше. Кубок мира выше статусом – там другой охват, другие спонсоры. Конечно, и конкуренция выше, чтобы заработать деньги. Поэтому разница есть. Но хорошо, что у нас есть возможность сейчас получать хорошие призовые. Если сравнить, то до отстранения на российских стартах вообще не было вознаграждения. Надеюсь, что в ближайшем будущем призовые будут расти, появятся новые спонсоры, – сказал Латыпов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
logoЭдуард Латыпов
деньги
logoКубок России
