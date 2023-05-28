Муж Куклиной о ситуации с зарплатой Ларисы: «Не имею ничего против Грухвиной, но если у СБР есть деньги, они могут найти дополнительные средства»

Муж Ларисы Куклиной высказался о том, что спортсменка была лишена зарплаты в сборной.

– Утверждения по ставкам пока нет. Вчера было тренерское собрание в Сочи, никто пока не знает, как оно закончилось. Так что нужно спрашивать, скорее всего, у Каминского, что они решили.

– Удивлены таким решением?

– Ничему не удивляюсь после предыдущих сезонов. У них (в СБР) свои подсчеты. Никто не знает, сколько ставок было изначально.

Одно дело, если всего семь (ставок) на женщин, а если их хватает на 15 человек, и не попадает в этот список, тогда возникает вопрос. У них в СБР закрытый клуб, никто ничего не говорит.

– Пытались поговорить с ?

– Попытался связаться с Максимовым, он у нас старший тренер в регионе, второй тренер в группе Каминского. Он был в курсе, начали разбираться.

– Верите в благополучный исход?

– Не знаю. Вопрос в ставках. Не имею ничего против , но думаю, если у есть деньги, они могут найти дополнительные средства для нее, юниоров.

Да, юниоры должны получать деньги, но и лишать сборников неправильно. Но никто ничего не знает, не говорит.

– Вряд ли речь идет о сотнях тысяч рублей?

– Все думают, что биатлонисты получают миллионы, но это не так. И даже не сотни тысяч рублей. Скорее всего, у Ларисы будет полставки от ЦСП, а это тысяч 25. Это существенные деньги.

– А с экипировкой и инвентарем проблемы существуют?

– Экипировку летнюю дали. Патроны есть, с этим проблем нет. Вопрос по ставкам только. Молчать нет смысла, надо разбираться. Кубка мира не будет опять, остаются внутренние соревнования.

Цены на лыжи выросли серьезно, сегодня одна пара стоит 80–100 тысяч рублей. И некоторые из ребят покупают за свои деньги, кому‑то СБР выделяет, – сказал Михаил Куклин.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне