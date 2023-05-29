Дмитрий Губерниев: «Принято решение руководством ЦСП после того, как завтра поступит заявка от СБР, увеличить квоту по зарплатам»
Квота по зарплатам в сборной России по биатлону будет увеличена.
Об этом рассказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на директора Центра спортивной подготовки Георгия Брюсова.
«Принято решение руководством ЦСП после того, как завтра поступит заявка от СБР, увеличить квоту по зарплатам», – заявил Губерниев.
Ранее комментатор сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной страны.
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