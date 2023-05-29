Дмитрий Губерниев: «Принято решение руководством ЦСП после того, как завтра поступит заявка от СБР, увеличить квоту по зарплатам»

Квота по зарплатам в сборной России по биатлону будет увеличена.

Об этом рассказал в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на директора Центра спортивной подготовки Георгия Брюсова.

«Принято решение руководством ЦСП после того, как завтра поступит заявка от , увеличить квоту по зарплатам», – заявил Губерниев.

Ранее комментатор сообщил, что , и лишили зарплат членов сборной страны.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне