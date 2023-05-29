Дмитрий Губерниев: «Принято решение руководством ЦСП после того, как завтра поступит заявка от СБР, увеличить квоту по зарплатам»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Георгий Брюсов Центр спортивной подготовки Матч ТВ Биатлон

Квота по зарплатам в сборной России по биатлону будет увеличена.

Об этом рассказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на директора Центра спортивной подготовки Георгия Брюсова. 

«Принято решение руководством ЦСП после того, как завтра поступит заявка от СБР, увеличить квоту по зарплатам», – заявил Губерниев. 

Ранее комментатор сообщил, что Ларису КуклинуИльназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной страны.

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10 комментариев

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Viks
был принят новый Устав СБР. За него проголосовали делегаты конференции. Ильдар Нугманов (президент Федерации биатлона Татарии) выяснил, что Устав был принят один, а в Минюсте зарегистрирован абсолютно другой. С очень серьезными отличиями. Нугманов подал в суд.
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Melnikov1968
Наверняка это заслуга Губерниева😊😊😊.
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sfilatov13
Дмитрий по красоте всё разрулил
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Никому_никабельный
Губер всё разрулил😎
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Анюточка Колыханова
За чей счёт будут зарплаты?
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Додик Аксель
Главы СБР меняются, но ничего не меняется в плане скандалов, особенно финансовых.
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rashnew
и без губерниева бы это сделали.
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Irina
Ответ Viks
был принят новый Устав СБР. За него проголосовали делегаты конференции. Ильдар Нугманов (президент Федерации биатлона Татарии) выяснил, что Устав был принят один, а в Минюсте зарегистрирован абсолютно другой. С очень серьезными отличиями. Нугманов подал в суд.
Давно это было? Опять одлог документов в котором замешан Майгуров? Я уже не удивляюсь
+1
-1
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Viks
Ответ Irina
Давно это было? Опять одлог документов в котором замешан Майгуров? Я уже не удивляюсь
Свежак. Подлог с серьёзными последствиями для Майгурова.
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