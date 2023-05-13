Симон Фуркад: «Я не хочу прийти как тренер, который что-либо навязывает. Лучшие тренеры для спортсменов – это они сами»

Симон Фуркад рассказал о своих методах работы в сборной Франции по биатлону.

В апреле Фуркад и Жан-Пьер Ама были назначены тренерами мужской команды. Ранее ее покинули Венсан Виттоз и Патрик Фавр, заявившие о разногласиях со спортсменами.

«Я и Жан-Пьер Ама уважаем каждого – в этом заключается наш подход. Для этого важно общаться персонально. Необходимо выстроить процесс так, чтобы все работало стабильно и с учетом индивидуальных особенностей – чтобы каждый извлек выгоду и чтобы все делалось по взаимной договоренности.

Я не хочу прийти как тренер, который что-либо навязывает. На мой взгляд, лучшие тренеры для спортсменов – это они сами. Гораздо лучше, чем я или мои предшественники.

Они лучше всех знают друг друга, а я помогу им принять верные решения и направлю их. Не хочу навязывать что-то – это не мой метод. Поэтому задумка в том, чтобы сделать подготовку максимально индивидуальной», – рассказал Симон.

«У нас больше нет взаимопонимания со спортсменами». Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинут мужскую сборную Франции