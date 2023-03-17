«У нас больше нет взаимопонимания со спортсменами». Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинут мужскую сборную Франции

Тренеры сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз и Патрик Фавр уйдут в отставку.

Оба специалиста работали в мужской команде с 2018 года.

«Мы вынуждены осознать, что у нас больше нет взаимопонимания с нашими спортсменами.

Мы подвели итоги, проанализировали, что сработало, а что – нет. Спортсмены высказались, и на сегодняшний день нам кажется, что они больше не слышат нас. Мы были бы готовы продолжать, но не можем, потому что сейчас наша коммуникация нарушена», – заявил Виттоз.

«Они несколько устали от наших установок, от нашего рабочего процесса. Я тоже думаю, что мы уже не столь эффективны, как раньше. У нас было много идей о том, как сделать лучше, но они не подошли. Они не принимаются так, как это было раньше.

Сразу же возникают сомнения, а тренировочный процесс во многом основан на уверенности – в какой-то момент мы почувствовали, что ее не хватает», – отметил Фавр.