«У нас больше нет взаимопонимания со спортсменами». Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинут мужскую сборную Франции
Тренеры сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз и Патрик Фавр уйдут в отставку.
Оба специалиста работали в мужской команде с 2018 года.
«Мы вынуждены осознать, что у нас больше нет взаимопонимания с нашими спортсменами.
Мы подвели итоги, проанализировали, что сработало, а что – нет. Спортсмены высказались, и на сегодняшний день нам кажется, что они больше не слышат нас. Мы были бы готовы продолжать, но не можем, потому что сейчас наша коммуникация нарушена», – заявил Виттоз.
«Они несколько устали от наших установок, от нашего рабочего процесса. Я тоже думаю, что мы уже не столь эффективны, как раньше. У нас было много идей о том, как сделать лучше, но они не подошли. Они не принимаются так, как это было раньше.
Сразу же возникают сомнения, а тренировочный процесс во многом основан на уверенности – в какой-то момент мы почувствовали, что ее не хватает», – отметил Фавр.
А у Мартена, кстати, процентовка стрельба при Мазе всегда была ниже 90, а при Франке Бадью в лучшие сезоны 2017 и 2018 - выше 90%. Кентен тоже в прошлом году отлично стрелял и без помощи Мазе.)
Кентен после прошлогодних 17 личных подиумов в этом году с 1. Это просто дичайший и резкий спад.
У Фуркада, кстати, тоже был жёсткий перетрен в межсезонье 2018, который по сути и похоронил дальнейшую карьеру, как в своё время у Нортуга.