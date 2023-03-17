«У нас больше нет взаимопонимания со спортсменами». Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинут мужскую сборную Франции

Теги сборная Франции Венсан Виттоз Патрик Фавр Биатлон

Тренеры сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз и Патрик Фавр уйдут в отставку.

Оба специалиста работали в мужской команде с 2018 года.

«Мы вынуждены осознать, что у нас больше нет взаимопонимания с нашими спортсменами.

Мы подвели итоги, проанализировали, что сработало, а что – нет. Спортсмены высказались, и на сегодняшний день нам кажется, что они больше не слышат нас. Мы были бы готовы продолжать, но не можем, потому что сейчас наша коммуникация нарушена», – заявил Виттоз.

«Они несколько устали от наших установок, от нашего рабочего процесса. Я тоже думаю, что мы уже не столь эффективны, как раньше. У нас было много идей о том, как сделать лучше, но они не подошли. Они не принимаются так, как это было раньше.

Сразу же возникают сомнения, а тренировочный процесс во многом основан на уверенности – в какой-то момент мы почувствовали, что ее не хватает», – отметил Фавр.

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9 комментариев

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OnlyDendy
Напоминает Лопухова с сборной. Брали Кубки, победы, а в год ухода взяли эстафетное золото
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sergei71
Ответ сондра
Мазе возвращать надо
Майе и Дестье при Мазе были дном, а как раз потом был прогресс.
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sergei71
Ответ сондра
Мазе возвращать надо
Быстро бегать учит отнюдь не Мазе. У норгов Эгиль Кристиансен настоящий волшебник в первую очередь, у всей сборной технику хода подтянул после 2017, ну и плюс природный норвежский талант к лыжному ходу.
А у Мартена, кстати, процентовка стрельба при Мазе всегда была ниже 90, а при Франке Бадью в лучшие сезоны 2017 и 2018 - выше 90%. Кентен тоже в прошлом году отлично стрелял и без помощи Мазе.)
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Ответ сондра
Мазе возвращать надо
И Фуркада брать, с Пуаре.
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sergei71
Ответ markos marvin
за эти годы Фийон Майе,Жаклен,Гигонна,Клод заметно спрогрессировали, Перро раньше, на Кубке Норвегии, в своей возрастной категории был середняком,слабее многих,а перебравшись во Францию сильно прибавил(хотя не знаю,имеют ли к этому отношение Виттоз и Фавр), Ломбардо прибавил-в общем работа тренеров кажется эффективной,просто этот сезон не такой успешный,может "приелись" друг другу!
Жаклен с каждым годом всё хуже и хуже. И психологически убитый, а теперь уже и ногами не тянет.
Кентен после прошлогодних 17 личных подиумов в этом году с 1. Это просто дичайший и резкий спад.
У Фуркада, кстати, тоже был жёсткий перетрен в межсезонье 2018, который по сути и похоронил дальнейшую карьеру, как в своё время у Нортуга.
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Andreir888
Очень по-мужски, уважуха! Наших при любом раскладе хрен выгонишь!
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сондра
Мазе возвращать надо
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markos marvin
за эти годы Фийон Майе,Жаклен,Гигонна,Клод заметно спрогрессировали, Перро раньше, на Кубке Норвегии, в своей возрастной категории был середняком,слабее многих,а перебравшись во Францию сильно прибавил(хотя не знаю,имеют ли к этому отношение Виттоз и Фавр), Ломбардо прибавил-в общем работа тренеров кажется эффективной,просто этот сезон не такой успешный,может "приелись" друг другу!
+3
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Бартоломью Робертс
Для французов провальный сезон (за исключением эстафетного золота ЧМ). Так что смена ТШ напрашивается.
+5
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