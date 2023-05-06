Анаис Бескон продолжит тренировать паралимпийскую сборную Франции по биатлону

Чемпионка мира по биатлону Анаис Бескон продолжит работу с паралимпийской сборной Франции.

35-летняя спортсменка завершила карьеру в марте прошлого года, а в ноябре стала тренером по стрельбе в паралимпийской команде по биатлону. Сейчас стало известно, что стороны решили продолжить сотрудничество.

«Пока все довольны, я буду работать и дальше», – сказала Бескон.

Бескон – чемпионка мира-2016 в смешанной эстафете. В этой же дисциплине она взяла золото на Олимпиаде-2018.