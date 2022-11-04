Чемпионка мира в смешанной эстафете Анаис Бескон станет тренером по стрельбе в паралимпийской сборной Франции по биатлону.

По окончании прошлого сезона 35-летняя Бескон объявила о завершении карьеры.

«Для меня это способ остаться в мире биатлона, но в то же время не в полном объеме. Должна признать, что я не хотела непременно оставаться в биатлоне сразу после завершения карьеры. После всех лет, проведенных в одной и той же среде, ощущалось утомление.

Но мое резюме заинтересовало французскую паралимпийскую команду, и я почувствовала, что во мне нуждаются и была очень рада. Это нечто новое, и меня это привлекло», – сказала Бескон.

Биатлонисты, которые завершили карьеру после этого сезона: олимпийские чемпионы Бескон и Дестье, чемпионы мира Виндиш, Лессер и другие