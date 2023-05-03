Виттоз о назначении Симона Фуркада тренером сборной Франции: «Он большой трудоголик, и я считаю, что у него есть все для успеха»

Теги Симон Фуркад сборная Франции Венсан Виттоз Биатлон

Венсан Виттоз оценил назначение Симона Фуркада тренером сборной Франции по биатлону.

По окончании прошлого сезона Виттоз объявил об отставке.

«Нововведения и перемены были необходимы, теперь Симон возглавит свою группу. Я знаю, что для этого у него есть все средства и знания.

У прошел через топ-уровень в биатлоне, а также получил тренерский опыт в работе с молодежью. Он большой трудоголик, и я считаю, что у него есть все для успеха», – сказал Виттоз.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий