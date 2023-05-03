Виттоз о назначении Симона Фуркада тренером сборной Франции: «Он большой трудоголик, и я считаю, что у него есть все для успеха»

Венсан Виттоз оценил назначение Симона Фуркада тренером сборной Франции по биатлону.

По окончании прошлого сезона Виттоз объявил об отставке.

«Нововведения и перемены были необходимы, теперь Симон возглавит свою группу. Я знаю, что для этого у него есть все средства и знания.

У прошел через топ-уровень в биатлоне, а также получил тренерский опыт в работе с молодежью. Он большой трудоголик, и я считаю, что у него есть все для успеха», – сказал Виттоз.