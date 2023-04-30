Симон Фуркад о назначении тренером сборной Франции: «Очень горжусь оказанным мне доверием. С нетерпением жду работы с этой хорошо знакомой мне командой»

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад высказался о назначении тренером сборной Франции.

«В марте 2019 года, когда я объявил о завершении карьеры, я и не предполагал, что через две недели мне предложат тренировать юниорскую команду.

Тренерская работа не была для меня призванием. Однако желание передать свой опыт было очевидным. Я хотел вернуть биатлону то, что он дал мне. А что может быть прекраснее, чем делиться опытом с молодыми спортсменами, как делились в прошлом со мной такие люди, как Рафаэль Пуаре, Венсан Дефран, Сандрин Байи и другие?

После 4 лет работы с юниорами и резервом я очень горжусь оказанным мне доверием – возглавить основную мужскую сборную.

С нетерпением жду начала работы с этой хорошо знакомой мне группой, состоящей из бывших товарищей по команде и молодых спортсменов с многообещающим будущим, с которыми я уже работал в течение предыдущих сезонов.

Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня в этом новом вызове. <...> Спасибо всем за слова поддержки, а теперь давайте приступим к работе, чтобы создать будущие победы французского биатлона», – написал Фуркад в соцсети.

Симон Фуркад о назначении тренером сборной Франции: «Это большая честь и серьезный вызов. Наиболее почетно, что мою кандидатуру выдвинули спортсмены»