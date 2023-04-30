Бутье о назначении Фуркада тренером: «Симон – сверхмотивированный человек, он всегда стремится к приобретению новых навыков»

Теги Симон Фуркад сборная Франции Стефан Бутье Биатлон

Директор сборной Франции объяснил назначение Симона Фуркада на пост тренера мужской команды.

«Симон Фуркад – сверхмотивированный человек, он всегда стремится к приобретению новых навыков. Он отличается глубоким знанием своего вида спорта и страстью к нему. 

Спортсмены выразили желание работать с ним, а для меня немыслимо навязывать им свои кандидатуры. Я не хочу оказаться во взрывоопасной ситуации в то время, когда этого делать не следует.

Зная его мотивацию и мотивацию спортсменов работать с ним – это назначение стало очевидным. У них было много аргументов: о его свежем восприятии, новизне, навыках, знании высшего уровня в биатлоне, умении слушать...

Это были не аргументы из серии «он наш друг», а гораздо более прочные основания. Что касается компетентности – я не беспокоюсь о том, что он способен поставить на место. И если ему будет что сказать спортсменам, то он им скажет», – сказал Бутье

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