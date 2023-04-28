«Спортсмены выразили желание поработать с Симоном Фуркадом, у него есть опыт на Кубке мира. Но риск всегда присутствует». Бутье о тренере сборной Франции

Теги Симон Фуркад сборная Франции Венсан Виттоз Стефан Бутье Биатлон

В сборной Франции по биатлону объяснили выбор Симона Фуркада на пост тренера.

«У Батиста Дестье (тренера французской команды B – Sports.ru) тоже есть навыки, хороший опыт, и он тоже мог бы претендовать на это место.

Но спортсмены выразили желание поработать с Симоном (Фуркадом), у которого тоже есть опыт – причем еще и опыт на Кубке мира в роли спортсмена, так что выбор остановился на нем.

Определенный риск всегда присутствует, даже со столь опытным участником КМ. Нанимать Венсана (Виттоза, чемпиона мира по лыжным гонкам – Sports.ru), не знакомого с биатлоном, тоже было рискованно.

Но пока мы не решимся на эксперимент, мы и не сможем узнать», – рассказал директор французской команды Стефан Бутье.

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