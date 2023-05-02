МИД РФ: «Подавляющее большинство стран международного олимпийского движения поддерживают возвращение России в мировой спорт»

Теги МОК Политика Биатлон

В МИД заявили, что большинство стран поддерживают возвращение России в мировой спорт.

«Подавляющее большинство стран-членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители.

Тема спорта также не исключение – она активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении нашей страны», – заявили в российском МИД.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

99 комментариев

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Хрен Винтов
Удивительно, как люди, плюющие в лицо всем соседям по дому, все время просятся к ним в гости.
+153
-27
+126
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Bashibuzuck
Ну не подавляющее большинство, но некоторые точно поддерживают, Беларусь например, да и мнение Эритреи немаловажно😁
+92
-19
+73
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Ovi174
Название стран можно?? Или подавляющее большинство это: Белоруссия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Эритрея, КНДР?
+90
-22
+68
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Тамум Абдулмуслимова
Подавляющему большинству стран пофиг на возвращение России в мировой спорт,
+36
-9
+27
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moldfan
26 Апреля в ООН была принята резолюция, посвящённую сотрудничеству ООН с Советом Европы, где Россия прямо в тексте названа агрессором. Российский представитель при обсуждении документа призывал исключить из документа пункт с осуждением России. На что был послан. И это не помешала, ее принятию с голосами 122 стран, включая Братский Китай. И 5 голосами против от России, Лукашенкостана, Республики Сирии, Никарагуа и Северной Кореи.
+36
-10
+26
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Ovi174
Ответ Voldemario1984
Комментарий удален модератором
Чему тут завидовать??? Ты видел как живут страны Запада? Сравни деревню в России и деревню в Германии или Швейцарии. У нас большая часть деревень не газифицирована, дома разваливаются, туалеты на улице, население нищее, люди не живут, а выживают!
+26
-3
+23
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Иван Иванов
Ответ Хрен Винтов
Удивительно, как люди, плюющие в лицо всем соседям по дому, все время просятся к ним в гости.
Двуличность зашкаливает.
Зачем вам западные игры с недружественными странами?
+30
-11
+19
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Владислав Никонов
МИД РФ: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят!
+32
-15
+17
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dpv
Ответ Ovi174
Название стран можно?? Или подавляющее большинство это: Белоруссия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Эритрея, КНДР?
Иран наш друг еще так то (((
+20
-4
+16
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Chernoy
Подавляющее большинство… уже сами запутались. Раз большинство подавляющее, значит в этом списке и недружественные нам страны. Тогда вопрос, они недружественные действительно или вы так решили, то есть оклеветали.
+23
-8
+15
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ВладиславМартынов
Всё время непонятно, кого официальные лица РФ хотят убедить речами о важности присутствия где-то РФ, не только в спорте, а везде. То ли это работа исключительно на внутреннего потребителя, то ли что, но посмотрите уже правде в глаза - без РФ в современной реальности мир практически ничего не теряет
+18
-3
+15
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moldfan
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
А причем тут Совет Европы ? Если это резолюция ООН. В которой в том числе голосуют африканские страны.
Камерун, КотДивуар, Египет, Кения, Либия, Малави, Нигерия, Руанда, Сьерре Леоне, Замбия, Тринидад и Табако... тоже проголосовали за эту резолюцию.

Слова Лаврова, про большинство стран... просто высосана из пальца. Это как многие немцы переезжают в Россию из эфиров России 24.

Примерно такой-же уровень аргументации. Что значит многие ? Что значит большинство ? Что значит поддерживают ? В личных встречах с Лавровым... типо да да... мы конечно не против чтобы вы вернулись. Хоть где-то на официальном уровне это большинство вступается и предлагает официально вернуть Россию ?
+13
-2
+11
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Yumi
А эти страны, они сейчас здесь, в этой комнате?
+12
-2
+10
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estoico
Ответ Voldemario1984
В нашем мире все покупается. Я могу заплатить тебе определенную сумму денег и делать с тобой все, что пожелаю. Также и со странами, сидящим на долларовой игле. Впринципе всем наплевать на конфликт с Украиной, сколько таких конфликтов США развязал за последние годы? Но их хозяин им приказывает топать ногами и позиционировать РФ как врага, что они и делают. Кстати, нацисткая Германия (тоже продукт Англии и США, нацеленный на переброску золота в США из Европы и уничтожение СССР) участвовала в Олимпиаде. Так что все в этом мире относительно. И тем ценнее мнение стран, составляющих большинство как по населению так и по количеству, потому что их мнение не куплено.
у тебя есть прейскурант на услуги?
+10
-2
+8
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YOKODZUMA
Ответ Старый Негр
И что? "цивилизованные" куда большее количество раз были "агрессорами". Более того, именно НАТО ввело моду в постсоветский период решать политические вопросы с помощью вооруженной агрессии в суверенные страны. Так что все вопросы к "цивилизованным" господам из НАТО. Россия всего лишь подражатель на этом пути...
То есть вы поддерживаете например бомбардировки Югославии?
+10
-3
+7
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Karra
Ответ Милан Маркович
Комментарий удален модератором
С каких пор Бангладеш у вас в миньонах?
+9
-3
+6
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HUKI1337
КНДР Эритрея Беларусь , кто ещё ? Вчера в ООН голосование было многословное
+13
-9
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Pavel Matveenko
Подавляющее число стран, в том числе такие дружественные, как Китай, Казахстан , индия, бразилия, турция, поддерживают восстановление Украины за российский счёт
+11
-7
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Вечно в бане
Ответ Лёля Иванова
Индия и Китай (четверть населения земли замечу) вы не упоминаете намеренно?
А как Индия и Китай «активно поддерживают», можно поинтересоваться? Так же, как Китай заявляет о вечной дружбе и блаблабла, и ничем по факту не помогает?
Китай вовсю использует «риторические приёмы» и просто ждёт, пока по реке проплывет труп какого-нибудь врага. Но особо одаренным нравится думать, что китайские друзьяшки прямо за нас.
+4
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gandhi_jr
Ответ Voldemario1984
Комментарий удален модератором
Хватит уже эти древние мифы про зависть распространять. Западу выгодно покупать у нас ресурсы за копейки. Да, выкапывать самим было бы может и дешевле, но зато экология уничтожена в Норильске и Кемерово, а не в Берлине и Цюрихе.
+3
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Za pravdurets
Ответ GLW
Про какую планету речь?
Они по численности населения считают, хитрый ход. Ведь Китай и Индия однозначно против не высказались, а значит - союзники. По их логике. А это уже 3,5 млрд. человек.
+7
-4
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Pavel Matveenko
Ответ sled
В ООН за нас тоже большинство!
Ага, вчерашнее голосование это "показало"))
+4
-1
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Viks
Вот только МОК хочет вернуть в спорт НЕ страну, с флагом и гимном, а несколько человек спортсменов-нейтралов, чтобы было кому нести белый флаг на открытии олимпиады.
+5
-2
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GLW
Про какую планету речь?
+13
-10
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Serge Vendino
Ответ Рус Киссенжер
МИД имеет ввиду численность населения в поддерживающих странах.
Да и по числу стран тоже. В МОК 99 стран, при этом не поддерживают чуть больше 30
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