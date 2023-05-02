МИД РФ: «Подавляющее большинство стран международного олимпийского движения поддерживают возвращение России в мировой спорт»

В МИД заявили, что большинство стран поддерживают возвращение России в мировой спорт.

«Подавляющее большинство стран-членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители.

Тема спорта также не исключение – она активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении нашей страны», – заявили в российском МИД.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?