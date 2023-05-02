МИД РФ: «Подавляющее большинство стран международного олимпийского движения поддерживают возвращение России в мировой спорт»
В МИД заявили, что большинство стран поддерживают возвращение России в мировой спорт.
«Подавляющее большинство стран-членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители.
Тема спорта также не исключение – она активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении нашей страны», – заявили в российском МИД.
Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?
Зачем вам западные игры с недружественными странами?
Камерун, КотДивуар, Египет, Кения, Либия, Малави, Нигерия, Руанда, Сьерре Леоне, Замбия, Тринидад и Табако... тоже проголосовали за эту резолюцию.
Слова Лаврова, про большинство стран... просто высосана из пальца. Это как многие немцы переезжают в Россию из эфиров России 24.
Примерно такой-же уровень аргументации. Что значит многие ? Что значит большинство ? Что значит поддерживают ? В личных встречах с Лавровым... типо да да... мы конечно не против чтобы вы вернулись. Хоть где-то на официальном уровне это большинство вступается и предлагает официально вернуть Россию ?
Китай вовсю использует «риторические приёмы» и просто ждёт, пока по реке проплывет труп какого-нибудь врага. Но особо одаренным нравится думать, что китайские друзьяшки прямо за нас.