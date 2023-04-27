Симон Фуркад о назначении тренером сборной Франции: «Это большая честь для меня и серьезный вызов. Наиболее почетно, что мою кандидатуру выдвинули спортсмены»

Симон Фуркад прокомментировал назначение тренером мужской сборной Франции по биатлону.

– Я очень горжусь, это большая честь для меня. А также серьезный вызов. Наиболее почетно, что мою кандидатуру выдвинули спортсмены. Это очень важно для меня. Я также благодарен федерации, которая доверяет мне.

Я хорошо знаю спортсменов, которые были моими товарищами по команде и друзьями. Но я не собираюсь все это смешивать. Это одна из первых вещей, которые я собираюсь им сказать. Когда мне будет что сказать, я не стану колебаться.

Самых молодых (Перро, Ломбардо, Эмильена Клода) я также знаю, потому что тренировал их. Я хочу восстановить общение и установить гибкие отношения. Мы сделаем все, чтобы это сработало, и Олимпийские игры 2026 года станут кульминацией.

– Вы человек с характером, а теперь строгий тренер, верно?

– Да, и иногда это осложняло отношения с руководством, стоящим надо мной. У меня есть убеждения. Но я не собираюсь устраивать революцию. Несмотря на то, что прошлый сезон был сложным, то, что создал Венсан (Виттоз), сработало очень хорошо. Я собираюсь внести свой вклад, – сказал Фуркад.