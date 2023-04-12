Эдуард Латыпов: «Из трех целей в сезоне удалось выполнить две. По пятибалльной системе поставлю себе «четверку»

Теги сборная России Эдуард Латыпов ТАСС Биатлон

Эдуард Латыпов заявил, что из трех целей на сезон достиг двух.

«Из трех целей в сезоне удалось выполнить две – победить в общем зачете и в Кубке Содружества. Не удалось выиграть Кубок России, но все впереди.

Так что по пятибалльной системе поставлю себе «четверку» или даже «четверку с плюсом», потому что недочеты все равно есть. Надо стремиться повышать результаты», – сказал Латыпов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий