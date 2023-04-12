Эдуард Латыпов: «Из трех целей в сезоне удалось выполнить две. По пятибалльной системе поставлю себе «четверку»

Эдуард Латыпов заявил, что из трех целей на сезон достиг двух.

«Из трех целей в сезоне удалось выполнить две – победить в общем зачете и в Кубке Содружества. Не удалось выиграть , но все впереди.

Так что по пятибалльной системе поставлю себе «четверку» или даже «четверку с плюсом», потому что недочеты все равно есть. Надо стремиться повышать результаты», – сказал .