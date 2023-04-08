Серохвостов о Югорском марафоне: «С Устюговым нереально бороться. Я таким темпом спринты бегаю»

Даниил Серохвостов высказался о борьбе с Сергеем Устюговым на Югорском марафоне

одержал победу в гонке, занял пятое место.

– С ним нереально бороться, он нас протягивал‑протягивал, а для него это комфортный темп. Для нас это высокий темп. У меня была цель поддерживать все атаки. У него очень сильные и долгие протяжки. Мы где‑то 12 километров протягивались, пока они не оторвались. Я подумал: «Это прошли 25, а мы так 12 километров хреначили». Я таким темпом спринты бегаю.

– Как самочувствие?

– Под конец, когда мы с пытались догнать Эдика ( ), мы начинали чуток отыгрывать. Но потом мы развернулись, и ветер был нам в лицо, тогда я начал «прикуривать». Ветер сильно сдувал. Видимо, веса не хватает. Смотрел на парней – им было нормально, а мне было тяжело. По дыханию все нормально: километров за 15 до финиша терпел, чтобы меня не догнали.

– Может быть, надо веса набрать, чтобы было проще?

– Да, килограмм 20 бы набрать еще, против ветра спокойно бы держался. Еще и равнина, по которой я не умею ездить. Но в целом мне все понравилось.

– На втором круге были мысли только о том, как добежать?

– Да‑да. Я начал питаться, когда Серега дал протяжку. Думал, если брошу гель, то протяжка закончится, – сказал биатлонист.