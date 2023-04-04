Организаторы чемпионата России в Увате не планируют отменять гонки из-за теплой погоды

Глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров заявил, что марафоны на чемпионате России по биатлону не будут отменены из-за теплой погоды.

5 апреля на соревнованиях в Увате пройдет мужская гонка на 40 км, 6 апреля – женская на 30 км. Согласно прогнозу погоды, 5 и 6 апреля в Увате будет +10 градусов и +3 соответственно.

– Мы сейчас принимаем все усилия, чтобы поддержать трассу в нормативном состоянии. Прогноз погоды на пределе, но мы сегодня сократили тренировку, чтобы еще раз подготовить трассу. Далее ночью у нас будут заморозки, поэтому уверены, что трасса позволит спортсменам показать достойные результаты.

– Обе гонки точно состоятся?

– Точно состоятся. Мы всю зиму поддерживали состояние трассы. Плюс мы создали запасы снега. Как закончатся тренировки, мы подвезем еще снега к участкам, которые требуют дополнительного внимания.

– Какие изменения произошли на стадионе с момента проведения этапа Кубка России в начале декабря?

– За этот промежуток времени мы постарались учесть все пожелания команд и представителей СБР для улучшения условий для спортсменов и зрителей. В гостинице на стадионе был проведен капитальный ремонт номеров, провели реконструкцию третьего этажа.

Также на стадионе у нас появился экран. Плюс поработали над кухней, услышав замечания и предложения после соревнований в декабре. Скажу, что время у нас прошло не зря, – рассказал Елизаров.