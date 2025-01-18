Кубок IBU. Эрдал и Баккен, Менжен и Брутье, Нильссон и Андерссон, Цингерле и Барале выступят в сингл-миксте
18 января на Кубке IBU в Словакии биатлонисты выступят в сингл-миксте.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
5-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Сингл-микст
Начало – 15:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Каролине Эрдал – Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)
2. Амандин Менжен – Реми Брутье (Франция)
3. Линда Цингерле – Марко Барале (Италия)
4. Эмма Нильссон – Оскар Андерссон (Швеция)
5. Анастасия Меркушина – Артем Тищенко (Украина)
6. Кристина Оберталер – Рафаэль Штайнер (Австрия)
7. Сиила Пеуралахти – Йони Пюкаелайнен (Финляндия)
8. Тереза Винкларкова – Томаш Микишка (Чехия)
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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