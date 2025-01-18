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Кубок IBU. Эрдал и Баккен, Менжен и Брутье, Нильссон и Андерссон, Цингерле и Барале выступят в сингл-миксте

18 января на Кубке IBU в Словакии биатлонисты выступят в сингл-миксте.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

5-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Сингл-микст

Начало – 15:45 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Каролине Эрдал – Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) 

2. Амандин Менжен – Реми Брутье (Франция)

3. Линда Цингерле – Марко Барале (Италия) 

4. Эмма Нильссон – Оскар Андерссон (Швеция) 

5. Анастасия Меркушина – Артем Тищенко (Украина) 

6. Кристина Оберталер – Рафаэль Штайнер (Австрия) 

7. Сиила Пеуралахти – Йони Пюкаелайнен (Финляндия) 

8. Тереза Винкларкова – Томаш Микишка (Чехия)

Полный старт-лист здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
logoСиверт Гутторм Баккен
logoсборная Австрии
logoсборная Швеции жен
logoсборная Финляндии
logoКаролине Эрдал
Томаш Микишка
logoсборная Австрии жен
Эмма Нильссон
logoсборная Украины
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Италии по биатлону
logoТереза Винкларкова
Линда Цингерле
logoсборная Италии жен
logoсборная Чехии жен
Оскар Андерссон
logoсборная Чехии
Реми Брутье
Кристина Оберталер
logoсборная Швеции
logoсборная Финляндии жен
logoАнастасия Меркушина
Амандин Менжен
logoсборная Украины жен
logoМарко Барале
logoАртем Тищенко
logoКубок IBU
сингл-микст
результаты
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