Юрий Каминский: «Йоханнес Бо – это целая эпоха, он задавал тренд развития мирового биатлона»
Юрий Каминский назвал норвежца Йоханнеса Бо «эпохой» в биатлоне.
31-летний Йоханнес, который является пятикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира, объявил об уходе из спорта по окончании текущего сезона. Он объяснил это желанием уделить больше времени семье.
«Возраст Йоханнеса Бо еще позволяет выступать несколько лет. Но он, видимо, устал и хочет больше времени уделять семье. Бо – это целая эпоха в биатлоне, он задавал тренд развития мирового биатлона.
Грустно, когда такие величины, как Бо, Фуркад, заканчивают карьеру. Набегался Йоханнес, даже Олимпийские игры не греют его и не являются уже мотивацией», – сказал старший тренер сборной России Каминский.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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