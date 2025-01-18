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Губерниев о Йоханнесе Бо: «Что-то мне подсказывает, что за год до Олимпиады возможны варианты с возвращением. Как прощальный тур группы Scorpions, который затянулся на 15 лет»

Дмитрий Губерниев считает, что Йоханнес Бо может вернуться «как Scorpions».

31-летний норвежский биатлонист Йоханнес, пятикратный олимпийский чемпион и двадцатикратный чемпион мира, объявил об уходе из спорта по окончании текущего сезона. Он объяснил это желанием уделить больше времени семье.

«Я, конечно, удивлен, честно говоря. Когда мы только услышали об этом, то испытали шок. Но что-то мне подсказывает, что за год до Олимпиады возможны варианты с возвращением. Как прощальный тур группы Scorpions, который затянулся на 15 лет.

Я не стал бы говорить сейчас Йоханнесу «прощай», скорее просто «до свидания». Хотя слезы были искренними, выстраданное решение. Но уж больно внезапно это все было. Возможно, там есть какие-то подводные течения. В любом случае говорим ему спасибо, он доставил нам немало приятных минут. Я думаю, что он не до конца уходит, вполне может быть финт, как у Йохауг», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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