Кубок мира. Пройс, Жанмонно, Эльвира и Ханна Оберг, Симон, Брезаз-Буше, Минккинен выступят в масс-старте

19 января на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2024/25 5-й этап Рупольдинг, Германия Женщины Масс-старт Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Предварительный старт-лист 1. Франциска Пройс (Германия) 2. Лу Жанмонно (Франция) 3. Эльвира Оберг (Швеция) 4. Суви Минккинен (Финляндия) 5. Жюлия Симон (Франция) 6. Осеан Мишлон (Франция) 7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) 8. Жанна Ришар (Франция) 9. Селина Гротиан (Германия) 10. Ванесса Фойгт (Германия) 11. Марен Киркеэйде (Норвегия) 12. Элла Халварссон (Швеция) 13. Доротея Вирер (Италия) 14. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 15. Каролине Кноттен (Норвегия) 21. Анамария Лампич (Словения) 27. Ханна Оберг (Швеция)