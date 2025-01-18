Кубок мира. Брезаз-Буше, Симон, Кноттен и Гротиан были быстрейшими на этапах эстафеты, у Норвегии лучший общий ход, у Германии – стрельба
Кубок мира по биатлону-2024/25
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 17.01,8
2. Анна Магнуссон (Швеция) – 0,3
3. Наталия Сидорович (Польша) – 0,8
4. Эстере Вольфа (Латвия) – 21,3
5. Валентина Димитрова (Болгария) – 21,8
6. Паскаль Паради (Канада) – 22,6...
9. Стефани Шерер (Германия) – 25,2...
14. Пола Боте (Франция) – 54,2
2-й этап
1. Селина Гротиан (Германия) – 16.29,6
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 1,3
3. Доротея Вирер (Италия) – 21,1
4. Осеан Мишлон (Франция) – 26,7
5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 28,0
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 31,0
7. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 31,4
3-й этап
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 16.43,4
2. Ханна Оберг (Швеция) – 6,4
3. Аита Гаспарин (Швейцария) – 17,6
4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 21,4
5. София Шнайдер (Германия) – 28,1
6. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 32,9
4-й этап
1. Жюлия Симон (Франция) – 16.37,7
2. Франциска Пройс (Германия) – 1,8
3. Эми Басерга (Швейцария) – 12,6
4. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 19,7
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 44,6
6. Надя Мозер (Канада) – 53,9...
10. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.08,8
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:00.05,0
2. Швеция – 9,7
3. Франция – 16,2
4. Германия – 36,0
5. Швейцария – 53,6
6. Финляндия – 1.23,7
7. Австрия – 1.36,3
8. Словакия – 1.48,1
9. Эстония – 2.09,1
10. Италия – 2.09,3
Скорострельность
1. Германия – 3.46,6 (0+4)
2. Швейцария – 4.04,0 (0+8)
3. Словакия – 4.09,2 (0+5)
4. Австрия – 4.19,6 (0+5)
5. Франция – 4.19,9 (1+7)
6. Канада – 4.29,2 (0+6)...
9. Норвегия – 4.39,8 (0+10)...
12. Швеция – 4.58,0 (1+12)
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