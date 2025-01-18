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Кубок мира. Брезаз-Буше, Симон, Кноттен и Гротиан были быстрейшими на этапах эстафеты, у Норвегии лучший общий ход, у Германии – стрельба

Брезаз-Буше, Симон, Кноттен и Гротиан показали лучший ход на этапах эстафеты КМ.

Кубок мира по биатлону-2024/25

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 17.01,8

2. Анна Магнуссон (Швеция) – 0,3

3. Наталия Сидорович (Польша) – 0,8

4. Эстере Вольфа (Латвия) – 21,3

5. Валентина Димитрова (Болгария) – 21,8

6. Паскаль Паради (Канада) – 22,6...

9. Стефани Шерер (Германия) – 25,2...

14. Пола Боте (Франция) – 54,2

2-й этап

1. Селина Гротиан (Германия) – 16.29,6

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 1,3

3. Доротея Вирер (Италия) – 21,1

4. Осеан Мишлон (Франция) – 26,7

5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 28,0

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 31,0

7. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 31,4

3-й этап

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 16.43,4

2. Ханна Оберг (Швеция) – 6,4

3. Аита Гаспарин (Швейцария) – 17,6

4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 21,4

5. София Шнайдер (Германия) – 28,1

6. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 32,9

4-й этап

1. Жюлия Симон (Франция) – 16.37,7

2. Франциска Пройс (Германия) – 1,8

3. Эми Басерга (Швейцария) – 12,6

4. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 19,7

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 44,6

6. Надя Мозер (Канада) – 53,9...

10. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.08,8

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:00.05,0

2. Швеция – 9,7

3. Франция – 16,2

4. Германия – 36,0

5. Швейцария – 53,6

6. Финляндия – 1.23,7

7. Австрия – 1.36,3

8. Словакия – 1.48,1

9. Эстония – 2.09,1

10. Италия – 2.09,3

Скорострельность

1. Германия – 3.46,6 (0+4)

2. Швейцария – 4.04,0 (0+8)

3. Словакия – 4.09,2 (0+5)

4. Австрия – 4.19,6 (0+5)

5. Франция – 4.19,9 (1+7)

6. Канада – 4.29,2 (0+6)...

9. Норвегия – 4.39,8 (0+10)...

12. Швеция – 4.58,0 (1+12)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Стефани Шерер
logoсборная Болгарии жен
logoПаскаль Паради
logoАнна Магнуссон
logoРупольдинг
logoВалентина Димитрова
logoсборная Польши жен
logoсборная Швеции жен
logoсборная Латвии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Канады жен
logoКаролине Кноттен
эстафета (жен)
logoКубок мира по биатлону
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
Эстере Вольфа
logoПола Боте
logoОсеан Мишлон
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Эстонии жен
logoСуви Минккинен
logoСюзан Кюэльм
logoсборная Италии жен
logoсборная Швейцарии жен
logoСелина Гротиан
logoДоротея Вирер
logoЛена Хекки-Гросс
logoЮни Арнеклейв
logoХанна Оберг
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Словакии жен
logoСофия Шнайдер
logoАита Гаспарин
logoМарен Киркеэйде
logoАнастасия Кузьмина
logoНадя Мозер
logoЖюлия Симон
logoРагнхильд Фемстейневик
logoФранциска Пройс
logoсборная Австрии жен
logoЭми Басерга
logoЛиза Тереза Хаузер
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