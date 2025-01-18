«Йоханнес был примером для подражания, опорой и путеводной звездой». Лагрейд в слезах прокомментировал завершение карьеры Бо

Стурла Лагрейд в слезах прокомментировал завершение карьеры Йоханнеса Бо.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.

«Эмоций много. Особенно когда сам Йоханнес такой эмоциональный. Это много значит для него и для всех, кто его окружает. Он был примером для подражания, опорой и путеводной звездой. Прощаться с Йоханнесом этим утром было грустно.

Лично для меня он был номером один. Я никогда не был бы так хорош, если бы у меня не было Йоханнеса, за которым я мог тянуться. Это стало шоком для меня, но, вероятно, и для других тоже. Я испытываю огромное уважение к этому выбору.

Я не смог ничего сказать (когда Бо рассказал партнерам по команде о завершении карьеры – Спортс’‘). Просто обнял его», – сказал Лагрейд со слезами на глазах.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!