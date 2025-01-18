Зайцева о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Наконец-то решился на такой мужественный шаг. Желаю ему удачи и найти себя в новом пути»
Зайцева считает мужественным шагом решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.
«Поздравляю его. Наконец-то решился на такой мужественный шаг. Сейчас ему будет открыта совершенно другая жизнь.
Желаю ему удачи и найти себя в новом пути. Чтобы он был таким же плодотворным и любимым, как в своей профессиональной карьере!» – сказала двукратная олимпийская чемпионка Зайцева.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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