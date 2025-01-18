Зайцева о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Наконец-то решился на такой мужественный шаг. Желаю ему удачи и найти себя в новом пути»

Зайцева считает мужественным шагом решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.

«Поздравляю его. Наконец-то решился на такой мужественный шаг. Сейчас ему будет открыта совершенно другая жизнь.

Желаю ему удачи и найти себя в новом пути. Чтобы он был таким же плодотворным и любимым, как в своей профессиональной карьере!» – сказала двукратная олимпийская чемпионка Зайцева .

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!