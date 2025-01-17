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Кубок IBU. Смешанная эстафета. Юхансен, Скар, Аспенес и Фрей побегут за Норвегию, Шово, Гальмас Полен, Патурель и Ломбардо – за Францию

18 января на Кубке IBU в Словакии пройдет смешанная эстафета.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

5-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Смешанная эстафета 

Начало – 12:30 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. Норвегия (Марте Юхансен, Сири Скар, Сверре Аспенес, Исак Фрей)

2. Франция (Софи Шово, Вольдия Гальмас Полен, Гаэтан Патурель, Оскар Ломбардо) 

3. Италия (Илария Скаттоло, Беатриче Трабукки, Якопо Леонезио, Никола Романин) 

4. Швеция (Энни Линд, Анна Хедстрем, Якоб Ларссон, Оскар Олссон)

5. Украина (Валерия Дмитренко, Надежда Белкина, Денис Насыко, Руслан Ткаленко) 

6. Австрия (Леа Ротшопф, Лара Вагнер, Фредрик Мюльбахер, Фабиан Мюллауэр) 

7. Финляндия (Хейди Кууттинен, София Йоронен, Туомас Харьюла, Олли Хииденсало) 

8. Чехия (Агата Москвова, Маркета Михулкова, Михал Блаха, Ян Камарад) 

Полный старт-лист здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Вольдия Гальмас Полен
Никола Романин
Оскар Ломбардо
Илария Скаттоло
Энни Линд
logoсборная Франции
Сири Скар
Эрик Ларссон
logoсборная Франции жен
logoсборная Швеции
Якопо Леонезио
logoсборная Швеции жен
logoсборная Норвегии жен
Анна Хедстрем
logoсборная Италии жен
Беатриче Трабукки
Сверре Дален Аспенес
logoсборная Италии по биатлону
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoСофи Шово
Гаэтан Патурель
logoсборная Норвегии
Исак Фрей
Хейди Кууттинен
logoсборная Австрии жен
logoОлли Хииденсало
logoРуслан Ткаленко
Фабиан Мюллауэр
logoсборная Финляндии жен
Валерия Дмитренко
Денис Насыко
Фредрик Мюльбахер
Леа Ротшопф
logoсборная Украины
logoНадежда Белкина
Лара Вагнер
logoсборная Украины жен
logoсборная Финляндии
Туомас Харьюла
logoсборная Австрии
смешанная эстафета
logoКубок IBU
результаты
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