Кубок IBU. Смешанная эстафета. Юхансен, Скар, Аспенес и Фрей побегут за Норвегию, Шово, Гальмас Полен, Патурель и Ломбардо – за Францию
18 января на Кубке IBU в Словакии пройдет смешанная эстафета.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
5-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Смешанная эстафета
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Норвегия (Марте Юхансен, Сири Скар, Сверре Аспенес, Исак Фрей)
2. Франция (Софи Шово, Вольдия Гальмас Полен, Гаэтан Патурель, Оскар Ломбардо)
3. Италия (Илария Скаттоло, Беатриче Трабукки, Якопо Леонезио, Никола Романин)
4. Швеция (Энни Линд, Анна Хедстрем, Якоб Ларссон, Оскар Олссон)
5. Украина (Валерия Дмитренко, Надежда Белкина, Денис Насыко, Руслан Ткаленко)
6. Австрия (Леа Ротшопф, Лара Вагнер, Фредрик Мюльбахер, Фабиан Мюллауэр)
7. Финляндия (Хейди Кууттинен, София Йоронен, Туомас Харьюла, Олли Хииденсало)
8. Чехия (Агата Москвова, Маркета Михулкова, Михал Блаха, Ян Камарад)
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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