Евгений Редькин: «Может, Йоханнес Бо еще вернется на Олимпиаду. Поэтому давайте подождем»
31-летний норвежский биатлонист Йоханнес, который является пятикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира, объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Он объяснил это желанием уделить больше времени семье.
– Все когда-то оканчивают. Интересный биатлонист, достаточно экспрессивный, смелый, очень хорошая техника передвижения на лыжах, всегда был нацелен на борьбу. Я, к сожалению, с ним не сталкивался в гонках, но мы общались. Оба брата [Йоханнес и Тарьей Бо] всегда веселые, всегда с юмором, общительные, дружелюбные. Поэтому пожелаем ему успехов в дальнейшей его деятельности.
– Почему именно сейчас? Совсем чуть-чуть осталось, вроде бы, до Олимпиады, и форма неплохая.
– Я не могу тут прокомментировать, это его личное решение. Может, еще вернется на Олимпиаду. Знаете, как это всегда бывает: вроде оканчиваешь, а потом отдохнул чуть-чуть и снова захотелось побегать на Олимпийских играх. Поэтому давайте подождем.
– Дело не в том, что нет России на международной арене?
– Я думаю, что дело не в нас. Может, какая-то усталость накопилась, или детей хочется видеть подольше. Может быть, с родителями что-то и нужно внимание. А может быть, хочется вообще переключиться на другой вид деятельности. Не одним же спортом жить всю жизнь. Может, в депутаты будет избираться, – сказал олимпийский чемпион, член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Редькин.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
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