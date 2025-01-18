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Тарьей Бо о завершении карьеры Йоханнеса: «Я видел, что есть вещи, которые он ценит выше. Это удивляет других больше, чем меня»

Тарьей Бо меньше других был удивлен завершением карьеры брата Йоханнеса.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.

Йоханнес рассказал об этом брату во время рождественского перерыва.

«Думаю, я был единственным в кругу семьи, кто знал об этом. Так что я был подготовлен. Но очевидно, что когда все собираются в комнате, момент становится напряженным.

В то же время я видел, что есть вещи, которые он ценит выше. Я вижу в нем гораздо больше сторон, которые видят не все. Это удивляет других больше, чем меня.

Да, конечно, это было самое тяжелое (пресс-конференция о завершении карьеры – Спортс’‘). Я не часто вижу его плачущим. Я вижу брата, которые испытывает сильные чувства, а потом он сказал прекрасные слова обо мне. Естественно, мне пришлось вытирать слезы», – сказал Тарьей.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
logoсборная Норвегии
logoТарьей Бо
logoЙоханнес Бо
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