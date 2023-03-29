Каминский о недопуске спортсменов, связанных с армией: «Фактически мы сражаемся с блоком НАТО. Давайте тогда почистим всех и уберем военных»

Теги сборная России МОК Юрий Каминский Политика Биатлон

Юрий Каминский предложил отстранить спортсменов, связанных с вооруженными силами, во всех сборных.

Накануне в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

– Вы наверняка читали заявления ООН о том, что даже солдаты и военнослужащие должны принимать участие в Олимпийских играх.

– Здесь как всегда начинается юридическая казуистика, что они принадлежат к силовым структурам. Должны быть компромиссные варианты, ведь задача МОК состоит в том, чтобы собрать сильнейших спортсменов на соревнованиях.

Они должны стремиться к этому, а не выполнять поручения каких-то правительств и международных блоков.

– Есть ли в России вообще биатлонисты, не связанные с силовыми структурами?

– Возможно, есть кто-то из женщин, а мужики по идее все связаны. Так или иначе, почти все лидеры сборной России представляют ЦСКА. Варианты возможны. К примеру, перевести их в таможню условно.

С другой стороны, давайте посмотрим, а что, Польша не воюет что ли? А Германия не участвует?

Фактически мы сражаемся с блоком НАТО. Просто конфликт есть явный и есть скрытый. Давайте всех тогда почистим и уберем военных, – сказал Каминский. 

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17 комментариев

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Пенчекряк
Михалычу лучше не высказываться на политические темы. Он очевидно получает информацию в основном из телевизора.
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Погладь быка
С Блоком НАТО вы уже не сражаетесь. Не допускают вас на КМ. А когда допускали, то и там НАТО вас постоянно обыгрывало.
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artpal
Ответ elan_
"Фактически мы сражаемся с блоком НАТО". Сейчас Каминский наговорит на дискву от МОК, там же в одном из пунктов недопуска ясно написано "не допукать тех лиц, кто поддерживает СВО"
А где конкретно в этих словах поддержка СВО?
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papadok
Каминский пал в борьбе неравной с блоком НАТО.
Даешь Варшаву,
даешь Берлин,
Мы врезались в Крым. (с)
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Stanley_77
ой, лучше молчи, хотя бы за умного сойдешь....
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Макар Телятгонялов
Ответ elan_
"Фактически мы сражаемся с блоком НАТО". Сейчас Каминский наговорит на дискву от МОК, там же в одном из пунктов недопуска ясно написано "не допукать тех лиц, кто поддерживает СВО"
и что дальше, при таких условиях, никакой бан не страшен.
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encaro_one
Ответ elan_
"Фактически мы сражаемся с блоком НАТО". Сейчас Каминский наговорит на дискву от МОК, там же в одном из пунктов недопуска ясно написано "не допукать тех лиц, кто поддерживает СВО"
А он в Казахстан вернётся (что достаточно вероятно), тогда и ограничений не будет ...
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elan_
"Фактически мы сражаемся с блоком НАТО".

Сейчас Каминский наговорит на дискву от МОК, там же в одном из пунктов недопуска ясно написано "не допукать тех лиц, кто поддерживает СВО"
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Viks
«Фактически мы сражаемся с блоком НАТО. --- Фактически вы сражаетесь за попадание на олимпиаду в стране НАТО.
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Iuasamotu
Теперь жалею, что не имею возможности смотреть российское телевидение. Так оказывается уже рассказывают про события 2030 года, где Польша с Германией воюют в сво
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encaro_one
Когда там под Варшаву и Париж, наконец, в окопах свежий круассан пожрать? А то воюя с гей-отрядами НАТО уже год от какого-то поселка в 70 тыс. жителей не можем отойти.
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Глеб Саратов
лучше бы сказал "без комментариев" и работал дальше
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Ma-Tzu
А этот скрытый конфликт, он сейчас с нами в одной комнате?
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sintenced
Пятница только послезавтра, а Каминский уже в щи.
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sav187
Вот за это "мы сражаемся" таких как Каминский точно никуда нельзя пускать. Мы не сражаемся - мы бомбим и захватываем чужую территорию. А сражались мы под Сталинградом в 1942.
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Atsuktuvas
И как успехи? Кто побеждает?..
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Pikachu Pikachu
А зачем зимникам что-то там чистить? Есть Россия, ну может Китай, и есть все остальные. Они вон зимний сезон прекрасно себе провели.
+2
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