Каминский о недопуске спортсменов, связанных с армией: «Фактически мы сражаемся с блоком НАТО. Давайте тогда почистим всех и уберем военных»

предложил отстранить спортсменов, связанных с вооруженными силами, во всех сборных.

Накануне в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

– Вы наверняка читали заявления ООН о том, что даже солдаты и военнослужащие должны принимать участие в Олимпийских играх.

– Здесь как всегда начинается юридическая казуистика, что они принадлежат к силовым структурам. Должны быть компромиссные варианты, ведь задача МОК состоит в том, чтобы собрать сильнейших спортсменов на соревнованиях.

Они должны стремиться к этому, а не выполнять поручения каких-то правительств и международных блоков.

– Есть ли в России вообще биатлонисты, не связанные с силовыми структурами?

– Возможно, есть кто-то из женщин, а мужики по идее все связаны. Так или иначе, почти все лидеры сборной России представляют ЦСКА. Варианты возможны. К примеру, перевести их в таможню условно.

С другой стороны, давайте посмотрим, а что, Польша не воюет что ли? А Германия не участвует?

Фактически мы сражаемся с блоком НАТО. Просто конфликт есть явный и есть скрытый. Давайте всех тогда почистим и уберем военных, – сказал Каминский.

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