Бабиков о спринте: «Три раза переделывали протокол, терялись и появлялись спортсмены. Все хотят стартануть пораньше, потому что трасса мягкая, разбитая»

Теги сборная России чемпионат России Антон Бабиков Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков рассказал об изменениях в заявке на спринт чемпионата России.

Гонка пройдет сегодня в Ханты-Мансийске.

«Почему 42‑й стартовый номер? Не знаю, вчера был третий, три раза переделывали протокол, терялись и появлялись спортсмены. Все заявились в первую группу. Все хотят стартануть пораньше, потому что трасса мягкая, разбитая.

Главный старт? До этого говорили, что в Чайковском, Ижевске. Возникли сомнения по этому поводу, ха-ха. Хорошо поработали на сборе, надеюсь, что сегодня буду чувствовать себя хорошо, вчера было тяжелое самочувствие.

Тут плоский подход, но после длинного подъема с таким скольжением тяжело будет функционально настроиться на стрельбу. Все будет зависеть от самочувствия», – сказал Бабиков.

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