Чемпионат Норвегии. Киркеэйде и Аспенес победили в спринтах, Тандревольд – 2-я, Йоханнес Бо – 3-й, Лагрейд – 6-й

Марен Киркеэйде и выиграли спринты на чемпионате Норвегии по биатлону.

Чемпионат Норвегии

Алта

Спринт

Женщины

1. Марен Киркеэйде – 22.47,1 (0)

2. Тандревольд – 7,8 (0)

3. Каролине Кноттен – 9,1 (0)

4. – 22,2 (1)

5. Марте Крокстад Юхансен – 28,9 (0)

6. Эйвор Мельбюбротен – 36,3 (0)

Мужчины

1. Сверре Дален Аспенес – 26.41,1 (0)

2. Ветле Паульсен – 23,8 (0)

3. – 36,1 (1)

4. Мартин Улдал – 40,2 (2)

5. Мартин Фемстейневик – 59,6 (0)

6. Стурла Хольм – 1.15,0 (2)...

52. Ветле Шостад Кристиансен – 3.38,7 (3)...

60. Йоханнес Дале – 4.10,1 (5)