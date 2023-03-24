Чемпионат Норвегии. Киркеэйде и Аспенес победили в спринтах, Тандревольд – 2-я, Йоханнес Бо – 3-й, Лагрейд – 6-й

Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен результаты чемпионат Норвегии Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Ингрид Ланмарк Тандревольд Мартин Фемстейневик Марте Крoкстад Юхансен Каролине Кноттен Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Сверре Дален Аспенес Ида Лиен Мартин Улдал Ветле Паульсен Марен Киркеэйде Биатлон

Марен Киркеэйде и Сверре Дален Аспенес выиграли спринты на чемпионате Норвегии по биатлону.

Чемпионат Норвегии

Алта

Спринт

Женщины

1. Марен Киркеэйде – 22.47,1 (0)

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 7,8 (0)

3. Каролине Кноттен – 9,1 (0)

4. Ида Лиен – 22,2 (1)

5. Марте Крокстад Юхансен – 28,9 (0)

6. Эйвор Мельбюбротен – 36,3 (0)

Мужчины

1. Сверре Дален Аспенес – 26.41,1 (0)

2. Ветле Паульсен – 23,8 (0)

3. Йоханнес Бо – 36,1 (1)

4. Мартин Улдал – 40,2 (2)

5. Мартин Фемстейневик – 59,6 (0)

6. Стурла Хольм Лагрейд – 1.15,0 (2)...

52. Ветле Шостад Кристиансен – 3.38,7 (3)...

60. Йоханнес Дале – 4.10,1 (5)

11 комментариев

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Юрий Костыгин
Сашка Усов в свои 43 ещё пылит.
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Adolf Glieder
Ответ Марина Федоткина
Во-во ! После особенно короны !.... Как всегда !... Он болеет , не тренируются - а потом всему миру привозит минуту чистым ходом ! Хорошо лечат врачи , Тарий не врёт !
Кто вам сказал, что во время болезни он не тренировался?
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Adolf Glieder
Ответ Марина Федоткина
Как интересно ... Дома , оказывается: Йося , Стурла ,Ингрид- обычные ребята , А на международных стартах киборги какие-то ?!
Да они на пофиге обычно домашние чемпионаты бегают. А вот для молодёжи и запасников это шанс показать себя.
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peantros1963
У Аспенеса аж слезы были, когда интервью давал.
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Марина Федоткина
Ответ sergei71
Он своё дело сделал - все спринты сезона выкосил подчистую. А всего неделю назад всему миру привёз чистым ходом под минутку, и это ещё после короны.
Во-во ! После особенно короны !.... Как всегда !... Он болеет , не тренируются - а потом всему миру привозит минуту чистым ходом ! Хорошо лечат врачи , Тарий не врёт !
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Марина Федоткина
Как интересно ... Дома , оказывается: Йося , Стурла ,Ингрид- обычные ребята , А на международных стартах киборги какие-то ?!
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sergei71
Ответ Maxximus
Йоха таблетки дома забыл? 😂
Он своё дело сделал - все спринты сезона выкосил подчистую. А всего неделю назад всему миру привёз чистым ходом под минутку, и это ещё после короны.
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Yulia lim
Марен, умница👍
Мощный сезон провела, надеюсь ее не будут теперь долго мариновать на IBU, пусть лучше на КМ пробует
Главная ее слабость - доооолгая стрельба, пусть Патрик с ней работает, если уж он Тириль периодами мог помочь, то и с Марен получится
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sergei71
Основа явно бежала вполноги, как и летом.
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Maxximus
И определитесь, чей чемпионат? Швеции или Норвегии 🤣
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Maxximus
Йоха таблетки дома забыл? 😂
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