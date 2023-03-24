Чемпионат Норвегии. Киркеэйде и Аспенес победили в спринтах, Тандревольд – 2-я, Йоханнес Бо – 3-й, Лагрейд – 6-й
Марен Киркеэйде и Сверре Дален Аспенес выиграли спринты на чемпионате Норвегии по биатлону.
Чемпионат Норвегии
Алта
Спринт
Женщины
1. Марен Киркеэйде – 22.47,1 (0)
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 7,8 (0)
3. Каролине Кноттен – 9,1 (0)
4. Ида Лиен – 22,2 (1)
5. Марте Крокстад Юхансен – 28,9 (0)
6. Эйвор Мельбюбротен – 36,3 (0)
Мужчины
1. Сверре Дален Аспенес – 26.41,1 (0)
2. Ветле Паульсен – 23,8 (0)
3. Йоханнес Бо – 36,1 (1)
4. Мартин Улдал – 40,2 (2)
5. Мартин Фемстейневик – 59,6 (0)
6. Стурла Хольм Лагрейд – 1.15,0 (2)...
52. Ветле Шостад Кристиансен – 3.38,7 (3)...
60. Йоханнес Дале – 4.10,1 (5)
Мощный сезон провела, надеюсь ее не будут теперь долго мариновать на IBU, пусть лучше на КМ пробует
Главная ее слабость - доооолгая стрельба, пусть Патрик с ней работает, если уж он Тириль периодами мог помочь, то и с Марен получится