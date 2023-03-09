Дмитрий Губерниев: «Если у Логинова есть проблемы, то нужен хороший кардиолог. Это штука опасная в том числе и для жизни»
Дмитрий Губерниев заявил о серьезных проблемах со здоровьем у Александра Логинова.
Сегодня стало известно, что биатлонист досрочно завершил сезон.
«Если у него есть проблемы, то нужен хороший кардиолог. Я знаю, что несколько специалистов уже смотрели. Это штука такая опасная, в том числе и для жизни. Не только для спорта.
Я очень надеюсь, что Сашу в биатлоне мы еще увидим. Проблема серьезнее, чем мы предполагали. Я искренне желаю ему здоровья», – сказал комментатор.
Ещё не охватил медицину и пр. и др.?
Уж здесь Губерниев точно лишний(.
Так что здоровья и возвращения!
Рассказал , что есть большие сложности и нужен кардиолог. То есть намекнул на проблемы с сердцем.
При этом вначале говорит: «если у него есть проблемы»
Тьфу на Вас!