Дмитрий Губерниев: «Если у Логинова есть проблемы, то нужен хороший кардиолог. Это штука опасная в том числе и для жизни»

заявил о серьезных проблемах со здоровьем у .

Сегодня стало известно, что биатлонист досрочно завершил сезон.

«Если у него есть проблемы, то нужен хороший кардиолог. Я знаю, что несколько специалистов уже смотрели. Это штука такая опасная, в том числе и для жизни. Не только для спорта.

Я очень надеюсь, что Сашу в биатлоне мы еще увидим. Проблема серьезнее, чем мы предполагали. Я искренне желаю ему здоровья», – сказал комментатор.