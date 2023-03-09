Дмитрий Губерниев: «Если у Логинова есть проблемы, то нужен хороший кардиолог. Это штука опасная в том числе и для жизни»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Александр Логинов Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил о серьезных проблемах со здоровьем у Александра Логинова.

Сегодня стало известно, что биатлонист досрочно завершил сезон.

«Если у него есть проблемы, то нужен хороший кардиолог. Я знаю, что несколько специалистов уже смотрели. Это штука такая опасная, в том числе и для жизни. Не только для спорта.

Я очень надеюсь, что Сашу в биатлоне мы еще увидим. Проблема серьезнее, чем мы предполагали. Я искренне желаю ему здоровья», – сказал комментатор.

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7 комментариев

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Александр Корнейчук
сказывается ЭПО?
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Бобынин
Допинг не проходит бесследно.
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Лизавета Анна -Мария
Зачем он вообще лезет в эту область?!
Ещё не охватил медицину и пр. и др.?
Уж здесь Губерниев точно лишний(.
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papadok
Слава Богу, хоть не простатит.
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Booligan
Губеру не помешал бы ветеринар самому
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volga_olga
Все, что болтает Губерниев, надо делить минимум на два. Достоверно известно, что проблемы кардиологические, что назначено лечение и что Саша не хочет завершать карьеру.

Так что здоровья и возвращения!
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Lost_in_Trance
Вот в этих словах весь Губер.
Рассказал , что есть большие сложности и нужен кардиолог. То есть намекнул на проблемы с сердцем.
При этом вначале говорит: «если у него есть проблемы»

Тьфу на Вас!
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