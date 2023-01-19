Логинов и Цветков пропустят два этапа Кубка Содружества в Раубичах из-за болезни

Чемпионы мира по биатлону Александр Логинов и Максим Цветков пропустят два этапа PARI Кубка Содружества в Раубичах.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера Сергея Башкирова.

«Александр Логинов и Максим Цветков приболели, они не приехали в Минск. Ничего критичного у ребят нет.

Они уже приступили к тренировкам, просто решили поберечь их и не привозить сюда в таком состоянии», - сказал Башкиров

Этапы в Раубичах пройдут 19-22 января, а также 26-29 января.

PARI Кубок Содружества. Смольский стартует 4-м, Серохвостов – 5-м, Латыпов – 10-м, Халили – 11-м, Бабиков – 18-м