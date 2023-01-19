Логинов и Цветков пропустят два этапа Кубка Содружества в Раубичах из-за болезни

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Сергей Башкиров Александр Логинов Максим Цветков Кубок Содружества Биатлон

Чемпионы мира по биатлону Александр Логинов и Максим Цветков пропустят два этапа PARI Кубка Содружества в Раубичах.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера Сергея Башкирова.

«Александр Логинов и Максим Цветков приболели, они не приехали в Минск. Ничего критичного у ребят нет.

Они уже приступили к тренировкам, просто решили поберечь их и не привозить сюда в таком состоянии», - сказал Башкиров

Этапы в Раубичах пройдут 19-22 января, а также 26-29 января.

PARI Кубок Содружества. Смольский стартует 4-м, Серохвостов – 5-м, Латыпов – 10-м, Халили – 11-м, Бабиков – 18-м

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рыжая Белка
Если честно, отсутствия Логинова в этом сезоне никто не заметит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ Andrey Novikov
Ну и ничего, Молодые подрастают. Корнев, Емерхонов, Серохвостов, Халили, Батманова, Ната Шевченко, Калинина. За ними будем следить!
да я тоже не огорчаюсь, время макса,саши,антона ушло как ни крути. дорогу новым молодым талантам!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Ответ тоторо
многие закончат, я думаю, в том числе миронова
Ну и ничего, Молодые подрастают. Корнев, Емерхонов, Серохвостов, Халили, Батманова, Ната Шевченко, Калинина. За ними будем следить!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
starichok77
и так то нет конкуренции, а эти двое несомненно одни из сильнейших на первенстве водок...ки, но длинный ГУ все одно будет трубить, "ах какая гонка, ах какой накал"(((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ну Цветков всегда болезненный был, а вот Логинов то чего болеет? Последствия приема допинга?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Ответ тоторо
многие закончат, я думаю, в том числе миронова
да, наверно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ <vella>
Саня в этом сезона откровенно филонит Если в следующем сезоне ничего не изменится (а скорее всего не изменится) закончит с биатлоном вместе с Максом. не утверждаю, а предполагаю
многие закончат, я думаю, в том числе миронова
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
Попеременные болезни весь сезон... 😯
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Здоровья, конечно, ребятам! Но здесь будет кому побороться и за кого поболеть! 😊
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Саня в этом сезона откровенно филонит
Если в следующем сезоне ничего не изменится (а скорее всего не изменится) закончит с биатлоном вместе с Максом.
не утверждаю, а предполагаю
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий