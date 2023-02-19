Ирина Казакевич: «Было очень тяжело – сильно мерзнут руки, сковывало мышцы. Рада, что сегодня рядом с Дербушевой на пьедестале»

Теги сборная России жен Кубок России Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Биатлон

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свое выступление в большом масс-старте на финальном этапе Кубка России в Чайковском.

Казакевич с двумя промахами завоевала серебро. Победу одержала Тамара Дербушева.

«Было очень тяжело в плане того, что очень сильно мерзнут руки. Очень неприятные ощущения сейчас, потому что руки отходят. Это самое сложное.

Очень сильно сковывало мышцы. Спасибо организаторам, что убрали у нас спуск с эстакады, мы даже не знали об этом. Потому что очень сильно обдувало с этого спуска. Спасибо за это.

Шашилов ничего особенного не сказал, хорошее настроение у него было. Справились сегодня с работой, особенно Тамара. Очень рада, что сегодня рядом с Тамарой на пьедестале», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». 

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