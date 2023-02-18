Вирер стала четырехкратной чемпионкой мира, Виттоцци, Комола и Аухенталлер впервые взяли золото ЧМ

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Италии жен Доротея Вирер Лиза Виттоцци Самуэла Комола Оберхоф Ханна Аухенталлер Биатлон

Сборная Италии по биатлону завоевала золото в женской эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Сегодня за команду выступили Самуэла КомолаДоротея Вирер, Ханна Аухенталлер и Лиза Виттоцци. Для Вирер это четвертая в карьере победа на чемпионатах мира, всего на ее счету 12 медалей ЧМ (4-5-3).

Виттоцци завоевала восьмую медаль, но впервые стала чемпионкой мира (1-3-4).

Для Комолы и Аухенталлер сегодняшнее золото стало первой наградой на ЧМ.

5 комментариев

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Doctor V
Аухенталлер тоже что ли немка? Судя по фамилии.
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Sanan1908
Молодцы итальянки 🤌🏼🤌🏼
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Doctor V
Вирер первая подошла к немкам и поучаствовала в их радости, с Дениз переговорила. Немецкая солидарность.
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Антон Александров
Все думали, что они к ОИ будут топовыми. А они уже. Даже если Вирер совсем сдавать будет, у них будет топовая Виттоцци и прогрессирующие Комола, Аукенталер, Пасслер и Скаттоло. Вот это да!
+1
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+1
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штрафной круг
и ето круто
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