Вирер стала четырехкратной чемпионкой мира, Виттоцци, Комола и Аухенталлер впервые взяли золото ЧМ

Сборная Италии по биатлону завоевала золото в женской эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Сегодня за команду выступили Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер и Лиза Виттоцци. Для Вирер это четвертая в карьере победа на чемпионатах мира, всего на ее счету 12 медалей ЧМ (4-5-3).

Виттоцци завоевала восьмую медаль, но впервые стала чемпионкой мира (1-3-4).

Для Комолы и Аухенталлер сегодняшнее золото стало первой наградой на ЧМ.