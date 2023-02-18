Лариса Куклина: «Не ожидала такого финиша в борьбе с Гореевой. Возможно, Настя в какой-то уставшей форме»

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свою победу в гонке преследования в финале Кубка России.

«Если честно, сама не ожидала такого финиша в борьбе с Настей ( ). Возможно, просто Настя сейчас в какой-то уставшей форме, либо дни такие после гор. Так-то Настя очень сильный спринтер.

На последнем круге я была в ожидании, что она меня обгонит. Главной задачей было просто потерпеть за ней, а там на финише – как сложится. Не ожидала, что она начнет отставать.

Еще немножко меня дочка стимулировала – попросила выиграть ей игрушку. Я сказала, что обещаю.

Морозно. Сегодня мышцы очень сильно замерзли, прям сковало, ноги не давали работать. Рада, что справилась.

Слава богу, что у нас есть такие места, где можно отдохнуть душой. На Семинский перевал возвращаюсь не столько поработать физически, сколько отдохнуть морально, психологически, набраться сил.

Дай бог, если получилось, что раскрыл (секрет подготовки). Я даже скажу, что он помогает вернуть то, что было наработано», – сказала Куклина в эфире « ».