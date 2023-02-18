Лариса Куклина: «Не ожидала такого финиша в борьбе с Гореевой. Возможно, Настя в какой-то уставшей форме»

Теги сборная России жен Юрий Каминский Кубок России Лариса Куклина Матч ТВ Анастасия Гореева Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свою победу в гонке преследования в финале Кубка России.

«Если честно, сама не ожидала такого финиша в борьбе с Настей (Гореевой). Возможно, просто Настя сейчас в какой-то уставшей форме, либо дни такие после гор. Так-то Настя очень сильный спринтер.

На последнем круге я была в ожидании, что она меня обгонит. Главной задачей было просто потерпеть за ней, а там на финише – как сложится. Не ожидала, что она начнет отставать.

Еще немножко меня дочка стимулировала – попросила выиграть ей игрушку. Я сказала, что обещаю.

Морозно. Сегодня мышцы очень сильно замерзли, прям сковало, ноги не давали работать. Рада, что справилась.

Слава богу, что у нас есть такие места, где можно отдохнуть душой. На Семинский перевал возвращаюсь не столько поработать физически, сколько отдохнуть морально, психологически, набраться сил.

Дай бог, если получилось, что Каминский раскрыл (секрет подготовки). Я даже скажу, что он помогает вернуть то, что было наработано», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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7 комментариев

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тоторо
Ответ Daniyar8
Да, лучше наверное ей завтра пропустить гонку
но масс старты это самая получющаяся гонка у насти) может восстановится еще
0
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Daniyar8
Ответ тоторо
без сомнения. я еще удивилась что она горный шаг не включила как толькл догнала ларису. видно по движениям было что ей тяжело было идти, мышцы закислились
Да, лучше наверное ей завтра пропустить гонку
+3
0
+3
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тоторо
Ответ Daniyar8
Так и есть, если бы Гореева была в лучших кондициях, обогнала бы еще до финишного створа
без сомнения. я еще удивилась что она горный шаг не включила как толькл догнала ларису. видно по движениям было что ей тяжело было идти, мышцы закислились
+2
0
+2
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Назар Игорь
Форма не бывает уставшей, устаëт тот кто находится в этой форме.
+1
-1
0
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Eduard Rastryopin
В любом случае Лариса удивила.Молодец,в последний месяц просто великолепные результаты показывала.
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Daniyar8
Так и есть, если бы Гореева была в лучших кондициях, обогнала бы еще до финишного створа
+3
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0
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закрыт по беспределу
В любом случае это был высший класс!
+5
-1
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