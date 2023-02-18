Лариса Куклина: «Не ожидала такого финиша в борьбе с Гореевой. Возможно, Настя в какой-то уставшей форме»
Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свою победу в гонке преследования в финале Кубка России.
«Если честно, сама не ожидала такого финиша в борьбе с Настей (Гореевой). Возможно, просто Настя сейчас в какой-то уставшей форме, либо дни такие после гор. Так-то Настя очень сильный спринтер.
На последнем круге я была в ожидании, что она меня обгонит. Главной задачей было просто потерпеть за ней, а там на финише – как сложится. Не ожидала, что она начнет отставать.
Еще немножко меня дочка стимулировала – попросила выиграть ей игрушку. Я сказала, что обещаю.
Морозно. Сегодня мышцы очень сильно замерзли, прям сковало, ноги не давали работать. Рада, что справилась.
Слава богу, что у нас есть такие места, где можно отдохнуть душой. На Семинский перевал возвращаюсь не столько поработать физически, сколько отдохнуть морально, психологически, набраться сил.
Дай бог, если получилось, что Каминский раскрыл (секрет подготовки). Я даже скажу, что он помогает вернуть то, что было наработано», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
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