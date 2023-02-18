Куклина о победе в зачете пасьютов: «Благодарна каждому тренеру, кто внес какую‑то лепту в мою подготовку. Отдельное спасибо скажу Каминскому»
Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свою победу в зачете гонок преследования PARI Кубка России.
«Когда вызвали на пьедестал кубок вручать, я не совсем понимала, что происходит. Я не ожидала.
Я очень благодарна каждому тренеру, кто внес какую‑то лепту в мою подготовку.
Отдельное спасибо скажу Юрию Михайловичу Каминскому, который помог вывести из определенного состояния, помог привнести что‑то новое, согласился со мной поработать», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
по раскладке так сейчас если считать вместе с медалями куклиной то 13 золотых, 24 медалей в тотале. если чисто мужиков считать 8 золотых, 17 в тотале. у башкирова 9 золотых, 19 в тотале
Как бы есть два места для ещё двух девушек.)))
вообще это удивительно у Ларисы форма начиная с Рязани держится на хорошем для нее уровне и не идет на спад