Куклина о победе в зачете пасьютов: «Благодарна каждому тренеру, кто внес какую‑то лепту в мою подготовку. Отдельное спасибо скажу Каминскому»

Российская биатлонистка прокомментировала свою победу в зачете гонок преследования PARI Кубка России.

«Когда вызвали на пьедестал кубок вручать, я не совсем понимала, что происходит. Я не ожидала.

Я очень благодарна каждому тренеру, кто внес какую‑то лепту в мою подготовку.

Отдельное спасибо скажу Юрию Михайловичу Каминскому, который помог вывести из определенного состояния, помог привнести что‑то новое, согласился со мной поработать», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».