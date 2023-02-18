Куклина о победе в зачете пасьютов: «Благодарна каждому тренеру, кто внес какую‑то лепту в мою подготовку. Отдельное спасибо скажу Каминскому»

Теги сборная России жен Юрий Каминский Кубок России Лариса Куклина Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свою победу в зачете гонок преследования PARI Кубка России.

«Когда вызвали на пьедестал кубок вручать, я не совсем понимала, что происходит. Я не ожидала.

Я очень благодарна каждому тренеру, кто внес какую‑то лепту в мою подготовку.

Отдельное спасибо скажу Юрию Михайловичу Каминскому, который помог вывести из определенного состояния, помог привнести что‑то новое, согласился со мной поработать», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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9 комментариев

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Евгения Непомнящая
После того как Каминский реанимировал Куклину, думаю, что к нему очередь выстроится из девушек 🤣 А вообще кто бы в начале сезона подумал, что Лариса будет не просто на подиуме, а занимать первое место. Молодец!
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Dinamik1
Куклина молодец выиграла потому что меньше всех общалась с губером и не потратила свою энергетику на этого типа.
+1
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Афанасия
Ответ тоторо
в смысле выпал из сайт сбр? вроде там же на месте.удивлена что у него там до сих пор сидоров делает,который который год все надежды подает
Сидоров за счет региона. Плюс есть победа в смешанной эстафете в Увате
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Афанасия
Ответ khinskiy
Смотрю, из группы Каминского куда-то выпал Первушин и их осталось пятеро (Емерхонов, Корнев, Ерёмин, Латыпов, Мухамедзянов) плюс Куклина. Как бы есть два места для ещё двух девушек.)))
Каминский как-то барышень опасается брать, хотя у него спринтерская группа изначально смешанная была. Потом по декретам все разошлись. p.s. Первушин в спринте на стометровке был) с третьей скоростью. Вчера они с Емерхоновым двадцатку в спринте замкнули. Он после сочинского ковида еле в себя пришёл.
+4
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тоторо
Ответ khinskiy
Смотрю, из группы Каминского куда-то выпал Первушин и их осталось пятеро (Емерхонов, Корнев, Ерёмин, Латыпов, Мухамедзянов) плюс Куклина. Как бы есть два места для ещё двух девушек.)))
в смысле выпал из сайт сбр? вроде там же на месте.удивлена что у него там до сих пор сидоров делает,который который год все надежды подает
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тоторо
Ответ Пенчекряк
Сколько золота уже у Каминского? Перед началом сезона казалось, что у него самая слабая группа и кроме Латыпова ни от кого ждать нечего.
ну это вам так казалось, мы то знали что у него еще быстроногий корнев есть.
по раскладке так сейчас если считать вместе с медалями куклиной то 13 золотых, 24 медалей в тотале. если чисто мужиков считать 8 золотых, 17 в тотале. у башкирова 9 золотых, 19 в тотале
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khinskiy
Смотрю, из группы Каминского куда-то выпал Первушин и их осталось пятеро (Емерхонов, Корнев, Ерёмин, Латыпов, Мухамедзянов) плюс Куклина.
Как бы есть два места для ещё двух девушек.)))
+5
0
+5
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Пенчекряк
Сколько золота уже у Каминского? Перед началом сезона казалось, что у него самая слабая группа и кроме Латыпова ни от кого ждать нечего.
+8
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+8
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тоторо
тем временем лариса в этом сезоне обошла Динару по кол-ву золотых наград! Оо!!
вообще это удивительно у Ларисы форма начиная с Рязани держится на хорошем для нее уровне и не идет на спад
+7
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