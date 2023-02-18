Куклина выиграла зачет гонок преследования на Кубке России, Носкова – 2-я, Каплина – 3-я
Биатлонистка Лариса Куклина выиграла зачет гонок преследования по итогам Кубка России в сезоне-2022/23.
Кубок России-2022/23 по биатлону
Зачет гонок преследования
Женщины
После 6 гонок из 6
1. Лариса Куклина – 145
2. Екатерина Носкова – 137
3. Елизавета Каплина – 131
4. Виктория Сливко – 130
5. Анастасия Гореева – 122
6. Анастасия Егорова – 100
7. Наталья Гербулова – 84
8. Екатерина Кулакова – 81
9. Анна Старовойтова – 79
10. Владислава Гаврилова – 78
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