Куклина выиграла зачет гонок преследования на Кубке России, Носкова – 2-я, Каплина – 3-я

Теги сборная России жен Кубок России Лариса Куклина Наталья Гербулова Виктория Сливко Анастасия Егорова Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Гореева Владислава Гаврилова Анна Старовойтова Екатерина Кулакова Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина выиграла зачет гонок преследования по итогам Кубка России в сезоне-2022/23.

Кубок России-2022/23 по биатлону

Зачет гонок преследования

Женщины

После 6 гонок из 6

1. Лариса Куклина – 145

2. Екатерина Носкова – 137

3. Елизавета Каплина – 131

4. Виктория Сливко – 130

5. Анастасия Гореева – 122

6. Анастасия Егорова – 100

7. Наталья Гербулова – 84

8. Екатерина Кулакова – 81

9. Анна Старовойтова – 79

10. Владислава Гаврилова – 78

2 комментария

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Luna02
Поздравление Ларисе.
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fewral
Молодец, Лара! Так держать!
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