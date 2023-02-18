«Мне кричали: добавляй. А я иду будто бы пьяная, на финише уже не соображала». Гореевой потребовалась помощь врачей после финиша пасьюта

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о своем состоянии в гонке преследования в финале Кубка России, где она финишировала второй.

– Мы видели, что после гонки вас врачи откачивали. Нашатырь давали?

– Да. Еще на пристрелке я почувствовала легкое недомогание, был очень высокий пульс. Наверное, сегодня идет вторая волна акклиматизации после Сочи.

Когда мы стартанули, я поняла, что сегодня я совершенно не в той кондиции, чтобы бегать. Старалась работать четко, допустила всего одну ошибку – последним выстрелом стоя.

Наверное, очень хотелось стрельнуть четыре ноля впервые в жизни, но это и помешало мне.

– Как раскладывались на финиш, где соперничали с ?

– Тренеры мне сказали: включайся сразу, не отсиживайся. За первую часть круга я догнала Ларису, но на финишном подъеме поняла, что я уже все – меня выключило. Где-то с середины подъема я шла на автомате. Мне кричали: давай добавляй. А я уже иду как будто бы пьяная. На финишной прямой я уже не соображала, что делаю – руки, ноги голова, лишь бы пересечь уже эту финишную черту. Я, наверное, никогда не испытывала такого состояния, очень тяжело, – сказала Гореева в эфире « ».