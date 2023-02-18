«Мне кричали: добавляй. А я иду будто бы пьяная, на финише уже не соображала». Гореевой потребовалась помощь врачей после финиша пасьюта

Теги сборная России жен Кубок России Лариса Куклина Матч ТВ Анастасия Гореева Биатлон

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о своем состоянии в гонке преследования в финале Кубка России, где она финишировала второй.

Мы видели, что после гонки вас врачи откачивали. Нашатырь давали?

– Да. Еще на пристрелке я почувствовала легкое недомогание, был очень высокий пульс. Наверное, сегодня идет вторая волна акклиматизации после Сочи.

Когда мы стартанули, я поняла, что сегодня я совершенно не в той кондиции, чтобы бегать. Старалась работать четко, допустила всего одну ошибку – последним выстрелом стоя.

Наверное, очень хотелось стрельнуть четыре ноля впервые в жизни, но это и помешало мне.

Как раскладывались на финиш, где соперничали с Ларисой Куклиной?

– Тренеры мне сказали: включайся сразу, не отсиживайся. За первую часть круга я догнала Ларису, но на финишном подъеме поняла, что я уже все – меня выключило. Где-то с середины подъема я шла на автомате. Мне кричали: давай добавляй. А я уже иду как будто бы пьяная. На финишной прямой я уже не соображала, что делаю – руки, ноги голова, лишь бы пересечь уже эту финишную черту. Я, наверное, никогда не испытывала такого состояния, очень тяжело, – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

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9 комментариев

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Luna02
Бедная девочка! Здоровья и скорейшего восстановления. Завтра еще одна гонка и нужно подумать бежать-не бежать..
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Доминик
Ответ Iuasamotu
Значит уже пила, раз знает это пьяное состояние
Зачем свои проблемы с алкоголем вымещать на других? В Тувалу наверняка есть хорошие наркологические клиники. Обратись туда.
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ROBINZON
Не дотянула - поэтому немножко приврала:все такие на финише.
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Iuasamotu
Значит уже пила, раз знает это пьяное состояние
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re#mn
жаль, если себя плохо чувствовала, надо было держаться до створа, тренера гонят и твоего состояния еесно не знают, рывками добила себя, включай голову , стрельбу же смогла подправить)
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Sutekh Hexen
Истомин отдает на откуп решение выступать самим спортсменам, мало ему было ситуации с Серохвостовым, теперь Горееву решил загнать.
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Daniyar8
Все победы впереди, главное, чтобы со здоровьем все впорядке было.
+5
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тоторо
Ответ Афанасия
А как врач допустил до гонки, если был такой высокий пульс? Настя, здоровье не купишь!
да тот же вопрос
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Афанасия
А как врач допустил до гонки, если был такой высокий пульс? Настя, здоровье не купишь!
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