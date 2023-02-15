Лиза Виттоцци: «Не ожидала, что сегодня окажусь на подиуме. Очень горжусь этим результатом»

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.

Виттоцци завоевала бронзовую медаль. Ранее она пропустила гонку преследования из-за болезни.

«Если вспомнить прошлые выходные, то я и не ожидала, что сегодня окажусь на подиуме. Я старалась не думать, в какой я форме, просто распорядилась той энергией, которая у меня была.

Сегодня я была очень расслаблена перед стартом, просто думала: «Сделай все возможное». Так что я очень горжусь этим результатом», – сказала Виттоцци. 

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