Лиза Виттоцци: «Не ожидала, что сегодня окажусь на подиуме. Очень горжусь этим результатом»

Итальянская биатлонистка прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.

Виттоцци завоевала бронзовую медаль. Ранее она пропустила гонку преследования из-за болезни.

«Если вспомнить прошлые выходные, то я и не ожидала, что сегодня окажусь на подиуме. Я старалась не думать, в какой я форме, просто распорядилась той энергией, которая у меня была.

Сегодня я была очень расслаблена перед стартом, просто думала: «Сделай все возможное». Так что я очень горжусь этим результатом», – сказала Виттоцци.