Лиза Виттоцци: «Не ожидала, что сегодня окажусь на подиуме. Очень горжусь этим результатом»
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.
Виттоцци завоевала бронзовую медаль. Ранее она пропустила гонку преследования из-за болезни.
«Если вспомнить прошлые выходные, то я и не ожидала, что сегодня окажусь на подиуме. Я старалась не думать, в какой я форме, просто распорядилась той энергией, которая у меня была.
Сегодня я была очень расслаблена перед стартом, просто думала: «Сделай все возможное». Так что я очень горжусь этим результатом», – сказала Виттоцци.
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