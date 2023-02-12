Максим Цветков: «Буду выступать на финальном этапе Кубка России, чувствую себя хорошо. Планирую бежать все»

Теги сборная России Кубок России Максим Цветков Биатлон

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков рассказал, что восстановился после болезни и планирует выступить на финальном этапе Кубка России в Чайковском.

Цветков пропустил четвертый и пятый этапы Кубка Содружества в Раубичах из‑за болезни.

– Какое у вас состояние после болезни, увидим вас в Чайковском?

– Да, буду выступать на финальном этапе, после болезни чувствую себя хорошо. 

– Какие гонки планируете бежать?

– Планирую бежать все, если не случится никаких проблем, – сказал Цветков.  

Этап Кубка России в Чайковском стартует 16 февраля. 

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1 комментарий

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LoRa
Здорово! Хочется увидеть Макса в хорошей форме!! Удачи ему во всех гонках! 😊
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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