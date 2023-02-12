Максим Цветков: «Буду выступать на финальном этапе Кубка России, чувствую себя хорошо. Планирую бежать все»
Чемпион мира по биатлону Максим Цветков рассказал, что восстановился после болезни и планирует выступить на финальном этапе Кубка России в Чайковском.
Цветков пропустил четвертый и пятый этапы Кубка Содружества в Раубичах из‑за болезни.
– Какое у вас состояние после болезни, увидим вас в Чайковском?
– Да, буду выступать на финальном этапе, после болезни чувствую себя хорошо.
– Какие гонки планируете бежать?
– Планирую бежать все, если не случится никаких проблем, – сказал Цветков.
Этап Кубка России в Чайковском стартует 16 февраля.
1 комментарий