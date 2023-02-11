Анфиса Резцова о странах, которые собираются выступить против участия России в Олимпиаде-2024: «Их настроили против нас американцы»

Теги Олимпийская сборная России Анфиса Резцова Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

«Думаю, из-за таких заявлений нас могут оставить без Олимпиады. Все к этому идет. Но я уверена, что эти страны делают такие заявления не по своей воле.

Их уже настроили против нас те же американцы. Наши спортсмены к этому уже готовы.

Не верю, что все эти страны бойкотируют Олимпиаду», — сказала Резцова.

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30 комментариев

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Фанат Торшера
Ответ Павел Московой
В своём глазу бревно не замечаете? Российская пропаганда вообще по заветам Геббельса работает
Российская пропаганда - это телевизор для пенсионеров. Я не смотрю телевизор. Зато в интернете мне каждый второй начинает доказывать, что российская пропаганда - это Геббельс, а вот такая же американская/британская/немецкая/польская/украинская - это истина. Да, давай расскажи про брёвна в глазах.
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tyuiop tyuiop
Ответ Фанат Торшера
Американцы защищают только тех, кто продвигает их интересы. Представь своим маленьким мозгом, что не все хотят быть рабами американцев.
американцы не хотят чтобы у них кто то был рабом, это чуждо самому менталитету американцев которые созданы как страна свободных людей
вам это трудно понять как наследственному крепостному, но американцы хотят только взаимовыгодного сотрудничества
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justbored
Ответ Красный чай
Тому кого многие не любят надо бы по хорошему задуматься, а почему это так? А не придумывать себе оправдание что просто все вокруг не правильные.
Попробуйте предложить подобное евреям, например.
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Batt Monner
Просто люди в России не способны оценить, как выглядят действия их власти со стороны, для окружающих. Но вот это хамство от Резцовой, Вяльбе - все остальные чинуши примерно на таком же уровне для западного обывателя. Зайти на реддит, почитать сводку новостей из российской пропаганды - кошмар
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GMF
"У попа была собака он её любил.."
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bengalsckyzh
Их настроил ВВ. Своим великим умом.
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Павел Московой
Ответ Фанат Торшера
Против России их настроил визг в американской/британской пропаганде, которую они потребляют как наркотик. А уж всякие разные ракеты, летящие на какие-то там города, большинство людей никогда не волновало.
Ну так вы у людей-то спросите. Ракеты, летящие в дома мирных людей, очень даже сильно влияют на мнение людей
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Павел Московой
Ответ Фанат Торшера
Потому что информационное пространство состоит целиком из американской пропаганды. Значительная часть населения сателлитов США вообще уже перестало думать и потребляет любую чушь.
В своём глазу бревно не замечаете? Российская пропаганда вообще по заветам Геббельса работает
+4
-1
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Злобный Конь
Конкретно вот этот "американец"?
https://maxpark-com.turbopages.org/turbo/maxpark.com/s/community/129/content/6239932
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Сергей Чекрыжов
Настроила против жена Пескова- Навка? Дочка депутата госдумы Родниной? Сынок медведа?
+3
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Fallesk
Ответ Фанат Торшера
Потому что информационное пространство состоит целиком из американской пропаганды. Значительная часть населения сателлитов США вообще уже перестало думать и потребляет любую чушь.
Именно так))
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Фанат Торшера
Ответ Красный чай
Тому кого многие не любят надо бы по хорошему задуматься, а почему это так? А не придумывать себе оправдание что просто все вокруг не правильные.
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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Hardy
то есть наши пропагандисты, визжащие о необходимости уничтожить всех от Польши до Германии, работают на американцев?
+8
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Фанат Торшера
Ответ tyuiop tyuiop
Господи, американцы то как раз продвигают что спортсменов нельзя отстранять, и защищают спортсменов больше чем сама Россия
Американцы защищают только тех, кто продвигает их интересы. Представь своим маленьким мозгом, что не все хотят быть рабами американцев.
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Melnikov1968
А разве США не испытывает разного рода кризисы:политические,экономические,социальные? И при этом умудряются всех настроить против России. Кто-то несёт пургу:либо эксперты,либо Резцова?
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Mixos Demid
У Анфисы, как всегда, все просто…
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Фанат Торшера
Ответ aslvowk@mail.ru
Нет, не американцы. Против России их настроили ракеты, летящие на украинские города.
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+2
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Atsuktuvas
Меню России - Настройки - Вернуться к заводским настройкам
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Владимир Романов
Ответ Alestern
Комментарий удален пользователем
Не унизить, а НА ПУТЬ истинный наставить!!! И тебя, благословенного!
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Mypta3uh23
Ответ madflava
угу, давай Сирию спросим, сразу, которую в полигон превратили и почему к ней такое же отношение, как к России? Достаточно в пример взять землетрясения как показательный момент, которые были в Турции и там, но сочувствие и помощь только туркам. МОК и прочие организации стали политическими и поют исключительно под дудку государства с аббревиатурой из трех букв
В Сирии не было армии РФ и чвк РФ? Может поинтересуетесь в независимых источниках, чем они там занимались?
+12
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haymaker
Ой, ну настройте их обратно, раз так всё просто.
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Виктор Бутко
Ответ madflava
угу, давай Сирию спросим, сразу, которую в полигон превратили и почему к ней такое же отношение, как к России? Достаточно в пример взять землетрясения как показательный момент, которые были в Турции и там, но сочувствие и помощь только туркам. МОК и прочие организации стали политическими и поют исключительно под дудку государства с аббревиатурой из трех букв
вам не кажется странным то, что вы приводите в пример, где сын наследовал отцу место главы государства, хотя не имел на это прав по их законам?
+11
-1
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Погладь быка
Совсем Анфиса запуталась. То у нее Бессеберг враг России (под следствием за небескорыстный "труд" на благо России), то Америка всех настроила против России (Америка выступила ЗА участие России в нейтральном статусе).
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aslvowk@mail.ru
Нет, не американцы. Против России их настроили ракеты, летящие на украинские города.
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-3
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Валентин и ыч
эстонцы же всех настроили, на самом деле. А болгары в восхищении.
+4
0
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