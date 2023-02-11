Анфиса Резцова о странах, которые собираются выступить против участия России в Олимпиаде-2024: «Их настроили против нас американцы»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

«Думаю, из-за таких заявлений нас могут оставить без Олимпиады. Все к этому идет. Но я уверена, что эти страны делают такие заявления не по своей воле.

Их уже настроили против нас те же американцы. Наши спортсмены к этому уже готовы.

Не верю, что все эти страны бойкотируют Олимпиаду», — сказала Резцова.