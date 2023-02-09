Майгуров о Кубке Содружества: «Мы готовы принять биатлонистов из Китая. Отдельные наметки международного сотрудничества есть»

Теги Союз биатлонистов России Андрей Прокунин Виктор Майгуров Кубок Содружества Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос о возможном приглашении иностранных спортсменов на российские турниры. 

В Кубке Содружества-2022/23 принимают участие биатлонисты из России и Беларуси.

«Расширение географии участников? Сегодня мы пригласить можем, но понимаем, что вряд ли кто-то поедет.

Но отдельные наметки международного сотрудничества есть. Андрей Прокунин, работающий в китайском клубе, интересовался, есть ли возможность принять участие у его спортсменов.

Конечно, мы такую возможность дадим, наш календарь готов принять кого угодно.

Что касается Казахстана, они участвуют в международном сезоне, но мы планируем летний учебно-тренировочный сбор провести там в Щучинске. Казахстанцы готовы оказать нам содействие по ввозу-вывозу оружия», – сказал Майгуров.

1 комментарий

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Iuasamotu
Китайские биатлонисты из-за своей невыездности растеряли все навыки, хотя очень неплохо смотрелись одно время. В Россию они естественно не поедут, ибо путешествие туда, ещё опаснее, чем ковид.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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