Майгуров о Кубке Содружества: «Мы готовы принять биатлонистов из Китая. Отдельные наметки международного сотрудничества есть»

Глава Союза биатлонистов России ( ) ответил на вопрос о возможном приглашении иностранных спортсменов на российские турниры.

В Кубке Содружества-2022/23 принимают участие биатлонисты из России и Беларуси.

«Расширение географии участников? Сегодня мы пригласить можем, но понимаем, что вряд ли кто-то поедет.

Но отдельные наметки международного сотрудничества есть. , работающий в китайском клубе, интересовался, есть ли возможность принять участие у его спортсменов.

Конечно, мы такую возможность дадим, наш календарь готов принять кого угодно.

Что касается Казахстана, они участвуют в международном сезоне, но мы планируем летний учебно-тренировочный сбор провести там в Щучинске. Казахстанцы готовы оказать нам содействие по ввозу-вывозу оружия», – сказал Майгуров.