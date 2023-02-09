Майгуров о Кубке Содружества: «Мы готовы принять биатлонистов из Китая. Отдельные наметки международного сотрудничества есть»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос о возможном приглашении иностранных спортсменов на российские турниры.
В Кубке Содружества-2022/23 принимают участие биатлонисты из России и Беларуси.
«Расширение географии участников? Сегодня мы пригласить можем, но понимаем, что вряд ли кто-то поедет.
Но отдельные наметки международного сотрудничества есть. Андрей Прокунин, работающий в китайском клубе, интересовался, есть ли возможность принять участие у его спортсменов.
Конечно, мы такую возможность дадим, наш календарь готов принять кого угодно.
Что касается Казахстана, они участвуют в международном сезоне, но мы планируем летний учебно-тренировочный сбор провести там в Щучинске. Казахстанцы готовы оказать нам содействие по ввозу-вывозу оружия», – сказал Майгуров.
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