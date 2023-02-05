«Гонка звезд». Команда Черезова победила, команда Маковеева – 2-я, команда Богалий – 3-я
Трехкратный чемпион мира Иван Черезов и ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова одержали победу в биатлонной «Гонке звезд» в Москве.
Соревнования проходили по правилам смешанной эстафеты. Петрикова закрыла все 20 мишеней на огневых рубежах, Черезов допустил один промах.
«Матч ТВ Гонка звезд»
Смешанная эстафета
1. Иван Черезов – Ольга Петрикова – 19.01,6 (1)
2. Андрей Маковеев – Сабина Актерина – 3.44,9 (16)
3. Анна Богалий – Юрий Борзаковский – 3.56,7 (16)
Молодцы!👏
Молодцы! А Ольга Петрикова умничка вдвойне. 20 выстрелов из 20.
Ванька стал лучше говорить. Дикция заметно улучшилась и сами фразы. И все такой же няшка))))
Я видела только отдельные кусочки трансляции, но на каком-то рубеже Майгуров сделал ноль, а у Шипулина было три промаха)