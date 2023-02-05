«Гонка звезд». Команда Черезова победила, команда Маковеева – 2-я, команда Богалий – 3-я

Теги Анна Богалий Иван Черезов Андрей Маковеев результаты Юрий Борзаковский Гонка звезд Биатлон

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов и ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова одержали победу в биатлонной «Гонке звезд» в Москве. 

Соревнования проходили по правилам смешанной эстафеты. Петрикова закрыла все 20 мишеней на огневых рубежах, Черезов допустил один промах.

«Матч ТВ Гонка звезд»

Смешанная эстафета

1. Иван Черезов – Ольга Петрикова – 19.01,6 (1) 

2. Андрей Маковеев – Сабина Актерина – 3.44,9 (16)

3. Анна Богалий – Юрий Борзаковский – 3.56,7 (16)

 

15 комментариев

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Алина Новацкая
Ответ Nevpont
Петрикова кмс по биатлону
и горным лыжам
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Погладь быка
Команде депутата Шипулена живот помешал доехать до финиша?
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Andrey Novikov
Весёлое шоу, но обидно, что не показывают юниорские старты. Сегодня были у Ю22.
+3
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Биатлонная зима
Команда Черезова справилась на все 💯 процентов . Все мишени остались закрытыми.
Молодцы!👏
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Hardy
Ответ Nevpont
Петрикова кмс по биатлону
да? тогда нечестно, профанация
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Марина Федоткина
Ответ Olga.t
А Шипулин ЗМС, ОЧ (?) и много др. званий, но 20 из 20 выбила только Петрикова. Я видела только отдельные кусочки трансляции, но на каком-то рубеже Майгуров сделал ноль, а у Шипулина было три промаха)
Когда ещё Шипулин тренировался . у них была шуточная дуэль на стрельбище с Трифоновым . И Шипа проиграл .. ( есть видео в интернете ) Вот и возникают вопросы :-" Почему так быстро Антоха " связал " лыжи ? .. Не за него ли "отсидел" Логинов ?"
+2
-3
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maripous
Ваняяя!!! Ураааа!!!! Ийо-хо-хо!!! И бутылка рома..))) Любимый первый этап-забойщик. Как молоды мы были...
Молодцы! А Ольга Петрикова умничка вдвойне. 20 выстрелов из 20.
Ванька стал лучше говорить. Дикция заметно улучшилась и сами фразы. И все такой же няшка))))
+5
0
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Olga.t
Ответ Nevpont
Петрикова кмс по биатлону
А Шипулин ЗМС, ОЧ (?) и много др. званий, но 20 из 20 выбила только Петрикова.
Я видела только отдельные кусочки трансляции, но на каком-то рубеже Майгуров сделал ноль, а у Шипулина было три промаха)
+5
0
+5
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Curiouscat
тренировалась после работы, пока остальные на диване валялись) молодец, на зоже. Ну и Черезов, не ржавеет
+5
0
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NoWar
Вот это отставания 2-3 местов!
+1
-3
-2
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volga_olga
Иван хорош, собрался прям как в старые добрые. Но и Петрикова, конечно, отожгла.
+8
0
+8
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Tori Krug
Оля Петрикова продолжает радовать. На ЧМ в Катаре все только и обсуждали её "мячики" )) Сейчас - блестящая стрельба.
+5
0
+5
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Nevpont
Ответ Hardy
когда в команде биатлониста и ведущей лучше стреляет ведущая😅
Петрикова кмс по биатлону
+7
-1
+6
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Hardy
когда в команде биатлониста и ведущей лучше стреляет ведущая😅
+4
-5
-1
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закрыт по беспределу
Петрикову лучше не злить - пристрелит нахрен.
+16
0
+16
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