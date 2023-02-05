«Гонка звезд». Команда Черезова победила, команда Маковеева – 2-я, команда Богалий – 3-я

Трехкратный чемпион мира и ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова одержали победу в биатлонной «Гонке звезд» в Москве.

Соревнования проходили по правилам смешанной эстафеты. Петрикова закрыла все 20 мишеней на огневых рубежах, Черезов допустил один промах.

«Матч ТВ Гонка звезд»

Смешанная эстафета

1. Иван Черезов – Ольга Петрикова – 19.01,6 (1)

2. – Сабина Актерина – 3.44,9 (16)

3. – Юрий Борзаковский – 3.56,7 (16)