Куклина о переходе в группу Каминского: «Меня поразило, что такой выдающийся тренер настолько тонко подходит к состоянию спортсмена»

Российская биатлонистка рассказала, почему перешла в группу Юрия Каминского.

«Со сменой тренера все получилось спонтанно. Когда мне предложили тренироваться в группе Истомина, я согласилась сразу, без каких-либо сомнений.

Особенно когда узнала, что тренером по стрельбе у нас будет . Для меня этот специалист до сих пор остается одним из лучших, с кем довелось поработать по ходу карьеры. Именно он, считаю, раскрыл меня как спортсменку после двухлетнего перерыва, связанного с рождением дочери. Артему Евгеньевичу я тоже полностью доверилась в подготовке. Вообще, считаю, что это обязательное условие для результата — стопроцентно доверять тому, с кем работаешь.

Весной мы с тренерами договорились, что на августовский сбор, который планировался группой в Сочи, я не поеду, потому что эта высота мне не подходит. Я была в Сочи более 25 раз, и только однажды эта работа дала положительный эффект. Соответственно, было принято решение, что сбор я проведу отдельно, на Семинском перевале.

О том, что там будет Юрий Михайлович со своими спортсменами, я узнала, только когда приехала. Но обрадовалась, что будет к кому обратиться, если понадобится помощь, тем более муж не смог со мной на тот сбор поехать. Какие-то стрелковые тренировки я проводила с мужской сборной, тренеры, работающие с Каминским, мне вообще сильно помогли в плане стрельбы, но в конце сбора я заболела коронавирусом — не смогла из-за этого поехать на Кубок Содружества в Сочи.

Вот тогда и задумалась: возможно, это тот самый момент, когда стоит что-то изменить в собственной жизни, попробовать что-то принципиально новое, если уж прежняя подготовка не давала желаемого результата? Мужа ведь тоже напрягало, что я пашу, пашу, а эффекта нет и нет.

Как раз на Семинском перевале я несколько раз была свидетелем того, как начинает тренировку с группой. На меня это произвело тогда невероятное впечатление. Даже мужу сказала, когда звонила домой: «Представляешь, у них каждая тренировка начинается с вопросов. Он с ними разговаривает!»

Перед каждой тренировкой Юрий Михайлович в обязательном порядке спрашивал каждого из десяти спортсменов, как тот себя чувствует. Один из парней как-то ответил, что не выспался. Понятно ведь, что на акклиматизацию каждый реагирует по-своему. Каминский тут же отреагировал: «Окей, общую работу ты сегодня не делаешь». Подошел к другому спортсмену: «Ты как? Все хорошо? Значит, работаем по плану».

И вот так на моих глазах пять человек отправились выполнять одну работу, двое — другую и только три человека провели тренировку по тому плану, который был написан изначально. Меня реально поразило, что такой выдающийся тренер настолько тонко подходит к состоянию спортсмена на каждой тренировке и тут же корректирует все нюансы», – сказала Куклина.