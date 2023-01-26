Каминский о карьере Куклиной: «Бьорндален и за 40 лет бегал нормально. Лариса как раз из таких спортсменов, которые работаю самозабвенно»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский считает, что 32-летняя Лариса Куклина способна успешно продолжить карьеру.

«В каких-то моментах в лыжном ходе еще можно спрогрессировать немножко. Но не сильно – она не будет бежать, скажем, как Казакевич. Но сократить отставание, конечно же, можно.

Физически я не вижу больших проблем, потому что она следит за собой, держит себя в хорошем физическом тонусе. Все дело только в психологии. Чтобы не было выгорания. Сейчас пока нормально, но тут дело такое – все может произойти внезапно.

Бьорндален бегал и за 40 лет нормально. Захочет она… но это надо целиком отдаваться – именно как Бьорндален это делал. Но Лариса как раз из таких спортсменов, которые делают это дело самозабвенно», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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9 комментариев

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Бини
Куклина не закончит бегать ещё долго. Что тогда делать Куклину!
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Nikitoid
Ответ Анатолий К
У Бьёрндалена был спец.допуск на спринт Олимпиады, как у Олимпийского чемпиона в этой дисциплине. А норги решили деньги на него не тратить, хотя выбирали по результату между ним и другим, молодым. Зря так поступили. Он был в форме, на 1-2 старта хватило бы.
Не было у него персональной квоты на ОИ-2018. По правилам он получил квоту на следующий спринт главного старта, а это были не ОИ, а ЧМ, поэтому он стартовал как 5-ый норвежец в спринте ЧМ-2015.
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тучка60
Ответ Пенчекряк
Знает что слабая, но продолжает упираться. Молодец, есть характер - вызывает уважение.
Да ещё и болельщики хаят со всех сторон.
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Анатолий К
Ответ Ксения Бьорндален
Каминский о карьере Куклиной: «Бьорндален и за 40 лет бегал нормально. Бегал и просил, чтобы его взяли на Олимпиаду»
У Бьёрндалена был спец.допуск на спринт Олимпиады, как у Олимпийского чемпиона в этой дисциплине. А норги решили деньги на него не тратить, хотя выбирали по результату между ним и другим, молодым. Зря так поступили. Он был в форме, на 1-2 старта хватило бы.
+1
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sav187
Сравнить Куклину и Бьорндалена - это мощно, конечно.
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Пенчекряк
Знает что слабая, но продолжает упираться. Молодец, есть характер - вызывает уважение.
+7
-2
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<vella>
как бы скептически я не была настроена, но Лариса молодец, цепляется за свой шанс.
прочитала ее вью и кажется поняла почему у многих наших биатлонисток хромает стрельба
Лариса на вопрос о ее стрелковой подготовке ответила: по объёму тренажа, по объёму проведения времени с оружием сейчас в юниорском возрасте никто близко к тем нагрузкам не стоит(с)
имеется ввиду объемы ее юниорской работы
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Погладь быка
Как говорится, себя не похвалишь, никто не похвалит. Нашли с кем сравнивать. Еще бы российскиъ футболистов с Месси, Пеле и Рональдо сравнивали.
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Ксения Бьорндален
Каминский о карьере Куклиной: «Бьорндален и за 40 лет бегал нормально. Бегал и просил, чтобы его взяли на Олимпиаду»
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