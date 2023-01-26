Каминский о карьере Куклиной: «Бьорндален и за 40 лет бегал нормально. Лариса как раз из таких спортсменов, которые работаю самозабвенно»

Тренер сборной России по биатлону считает, что 32-летняя способна успешно продолжить карьеру.

«В каких-то моментах в лыжном ходе еще можно спрогрессировать немножко. Но не сильно – она не будет бежать, скажем, как Казакевич. Но сократить отставание, конечно же, можно.

Физически я не вижу больших проблем, потому что она следит за собой, держит себя в хорошем физическом тонусе. Все дело только в психологии. Чтобы не было выгорания. Сейчас пока нормально, но тут дело такое – все может произойти внезапно.

Бьорндален бегал и за 40 лет нормально. Захочет она… но это надо целиком отдаваться – именно как это делал. Но Лариса как раз из таких спортсменов, которые делают это дело самозабвенно», – сказал Каминский в эфире « ».