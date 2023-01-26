Каминский о карьере Куклиной: «Бьорндален и за 40 лет бегал нормально. Лариса как раз из таких спортсменов, которые работаю самозабвенно»
Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский считает, что 32-летняя Лариса Куклина способна успешно продолжить карьеру.
«В каких-то моментах в лыжном ходе еще можно спрогрессировать немножко. Но не сильно – она не будет бежать, скажем, как Казакевич. Но сократить отставание, конечно же, можно.
Физически я не вижу больших проблем, потому что она следит за собой, держит себя в хорошем физическом тонусе. Все дело только в психологии. Чтобы не было выгорания. Сейчас пока нормально, но тут дело такое – все может произойти внезапно.
Бьорндален бегал и за 40 лет нормально. Захочет она… но это надо целиком отдаваться – именно как Бьорндален это делал. Но Лариса как раз из таких спортсменов, которые делают это дело самозабвенно», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
прочитала ее вью и кажется поняла почему у многих наших биатлонисток хромает стрельба
Лариса на вопрос о ее стрелковой подготовке ответила: по объёму тренажа, по объёму проведения времени с оружием сейчас в юниорском возрасте никто близко к тем нагрузкам не стоит(с)
имеется ввиду объемы ее юниорской работы