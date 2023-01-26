Томшин о 21-м месте в спринте: «Показал очень слабый ход. Не хватило мощности, сил, не смог перестроиться под условия трассы»

Российский биатлонист Василий Томшин объяснил неудачное выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Сегодня Томшин занял 21-е место. Он не допустил промахов, но почти на 2 минуты отстал от победителя гонки – Эдуарда Латыпова.

«Показал очень слабый ход на трассе, поэтому такое большое отставание и так далеко на финише.

Помимо того, что очень высокая каша, которая зарывает лыжи, ботинки, ломает технику, и само скольжение значительно более тугое. Приходится больше тратить усилий, больше отталкиваний на подъем. Сегодня я оказался к этому не готов – не хватило мощности, сил, не смог перестроиться под эти условия трассы, поэтому такой результат.

После отталкивания не хватает времени, проката и координации, чтобы расслабить мышцы, чтобы они снова наполнились кислородом. И вот этого мгновения не хватает, чтобы отдохнуть, и с каждым отталкиванием я все больше в это зарываюсь. Сразу с первого подъема мне стало очень тяжело, и так на протяжении всей трассы», – сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Серохвостов – 2-й, Смольский – 3-й