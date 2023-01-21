Лариса Куклина: «Продолжаю следить за этапами Кубка мира. Мне интересны наши соперницы, наши подруги»

Российская биатлонистка рассказала, следит ли за Кубком мира.

– На сколько важно для вас находиться высоко?

– Так как я пропустила, уже непринципиально. Потому что бороться будет тяжело. Если каждый спортсмен пропустит по четыре дисциплины, то возможно можно бороться.

– Вы следите за Кубком мира?

– Я продолжаю следить за этапами Кубка мира. Мне интересно. Это наш вид спорта. Мы живем этим. Мне интересны наши соперницы, наши подруги. Мы хоть и живем в разных концах мира. Я продолжаю с ними общаться, продолжаю поддерживать связь.

– За кого болеете?

– Не скажу, что я за кого-то переживаю. Радуюсь победам. За Лизу ( ). Она такая трудяга. У нас вид спорта такой, мы все трудимся. Рада, что у нее предыдущий сезон не очень хорошо получался, а в этом сезоне она смогла себя показать. Также очень рада за шведок и за . Она в этом сезоне просто топчик. Такие чудеса творят.

– А следят ли они за вами?

– Не знаю, следят ли они или нет. Но в социальных сетях пишут поздравления, – сказала Куклина.