Лариса Куклина: «Продолжаю следить за этапами Кубка мира. Мне интересны наши соперницы, наши подруги»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен сборная Швеции жен сборная Италии жен Лариса Куклина сборная Словакии жен Паулина Батовская-Фиалкова Лиза Виттоцци Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, следит ли за Кубком мира.

– На сколько важно для вас находиться высоко?

– Так как я пропустила, уже непринципиально. Потому что бороться будет тяжело. Если каждый спортсмен пропустит по четыре дисциплины, то возможно можно бороться.

– Вы следите за Кубком мира?

– Я продолжаю следить за этапами Кубка мира. Мне интересно. Это наш вид спорта. Мы живем этим. Мне интересны наши соперницы, наши подруги. Мы хоть и живем в разных концах мира. Я продолжаю с ними общаться, продолжаю поддерживать связь.

– За кого болеете?

– Не скажу, что я за кого-то переживаю. Радуюсь победам. За Лизу (Виттоцци). Она такая трудяга. У нас вид спорта такой, мы все трудимся. Рада, что у нее предыдущий сезон не очень хорошо получался, а в этом сезоне она смогла себя показать. Также очень рада за шведок и за Фиалкову. Она в этом сезоне просто топчик. Такие чудеса творят.

– А следят ли они за вами?

– Не знаю, следят ли они или нет. Но в социальных сетях пишут поздравления, – сказала Куклина.

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4 комментария

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Марина Федоткина
Наши девчонки когда-то научатся формулировать свои высказывания ?!.. -" Они наши подруги." .....Но . -"..Не скажу, что я за кого-то переживаю.!"... -".Я продолжаю с ними общаться, продолжаю поддерживать связь, !" .. но ...-"Не знаю, следят ли они или нет. Но в социальных сетях пишут поздравления!"...Да и Лара немного перепутала понятия .
что такое подруга . соперница . приятельница . знакомая ...
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Under
Иноагент, однозначно
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Мишка Шарапов
Тачидзаки, Стремоус, Ушкина, Пидигрушна-Билосюк интересны? Ну потому что с какой Оберг не очень то вы и соперничали. Все время в одну калитку она вас.
+1
-5
-4
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Oleg152762
И я тоже рад за Лизу! И за Ларису! Желаю долго оставаться в такой форме! Умнички!
+2
-1
+1
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