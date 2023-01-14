Мартен Фуркад: «Пока рано говорить о включении лыжероллерных гонок в программу Кубка мира. Но, уверен, придется рассмотреть это в ближайшие несколько лет»
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился мнением о том, могут ли гонки на лыжероллерах войти в программу Кубка мира по биатлону из-за изменения климата.
«Думаю, пока рано говорить о включении лыжероллерного биатлона в программу Кубка мира. Но я уверен, что нам придется рассмотреть подобную альтернативу в ближайшие несколько лет», – сказал Фуркад.
«В этом году мы не провели ни одной гонки по натуральному снегу. Обидно наблюдать, как наш спорт и весь мир тают», – добавила норвежка Ингрид Тандревольд.
«Мы бы хотели, чтобы все было по-другому. Это очень грустно», – заявила Марте Ульсбю-Ройселанн.
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