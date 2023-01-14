Мартен Фуркад: «Пока рано говорить о включении лыжероллерных гонок в программу Кубка мира. Но, уверен, придется рассмотреть это в ближайшие несколько лет»

Теги Мартен Фуркад Марте Ульсбю-Ройселанн Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился мнением о том, могут ли гонки на лыжероллерах войти в программу Кубка мира по биатлону из-за изменения климата. 

«Думаю, пока рано говорить о включении лыжероллерного биатлона в программу Кубка мира. Но я уверен, что нам придется рассмотреть подобную альтернативу в ближайшие несколько лет», – сказал Фуркад. 

«В этом году мы не провели ни одной гонки по натуральному снегу. Обидно наблюдать, как наш спорт и весь мир тают», – добавила норвежка Ингрид Тандревольд.

«Мы бы хотели, чтобы все было по-другому. Это очень грустно», – заявила Марте Ульсбю-Ройселанн

«Они просто не оплатили счета». На биатлоне в Германии вырубился свет – многие стреляли в сумраке

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Ответ rashnew
Сами отказались от этапов в России. У нас снега полно. То, что у вас снега нет - это ваши проблемы
Снега полно в Скандинавии и в Северной Америке, так что и без России обойдутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
С одной стороны - снега нет, куда деваться, с другой стороны - исключительно дело привычки, как смешанная одиночная эстафета - до сих пор тошнит. Сезон кубковый станет круглогодичным, чем плохо? Другой вопрос, а мы там будем? Свищева с Лайшевым надо спросить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хайруддинова Валентина
Ну, год на год не приходится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Костыгин
Прыгуны в нынешнем зимнем сезоне дважды прыгали по "зелёнке" и ничего страшного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgeniy
Уж сразу пересаживайтесь на велосипеды!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rashnew
Сами отказались от этапов в России. У нас снега полно. То, что у вас снега нет - это ваши проблемы
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий