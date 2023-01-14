Эльвира Оберг пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ее заменит Перссон

Шведская биатлонистка пропустит эстафету на этапе Кубка мира в .

Оберг должна была выступить на заключительном этапе.

«Эльвира не чувствует себя на сто процентов здоровой, поэтому не будет выступать», – сообщил тренер шведской команды Йоханнес Лукас.

В эстафете Оберг заменит , которая вернулась к тренировкам после болезни.

«Она снова чувствует себя хорошо», – сказал Лукас.