Эльвира Оберг пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ее заменит Перссон
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Оберг должна была выступить на заключительном этапе.
«Эльвира не чувствует себя на сто процентов здоровой, поэтому не будет выступать», – сообщил тренер шведской команды Йоханнес Лукас.
В эстафете Оберг заменит Линн Перссон, которая вернулась к тренировкам после болезни.
«Она снова чувствует себя хорошо», – сказал Лукас.
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