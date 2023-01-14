Эльвира Оберг пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ее заменит Перссон

Теги Кубок мира по биатлону Линн Перссон Эльвира Оберг Рупольдинг Биатлон

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Оберг должна была выступить на заключительном этапе. 

«Эльвира не чувствует себя на сто процентов здоровой, поэтому не будет выступать», – сообщил тренер шведской команды Йоханнес Лукас.

В эстафете Оберг заменит Линн Перссон, которая вернулась к тренировкам после болезни. 

«Она снова чувствует себя хорошо», – сказал Лукас.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adolf Glieder
Ответ Rygeek
Значит, мне не показался спад ее формы
Спад более чем очевиден. Так что всё правильно сделали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rygeek
Значит, мне не показался спад ее формы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий